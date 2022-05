Pontuação acumulada? Aprenda como usar os pontos do cartão de crédito BB

Entre as principais vantagens do uso do cartão de crédito está o sistema de recompensa vinculado a cada instituição. O do Banco do Brasil é conhecido como Livelo. Ele é o programa que permite a troca de pontos por produtos ou até mesmo serviços. Se você tem pontos acumulados, saiba na matéria desta segunda-feira (30) do Notícias Concursos, como usar os pontos do cartão de crédito BB.

Ademais, a forma de acumular pontos nesses programas é utilizando bastante o seu cartão na função crédito. Cada real gera um determinado número de pontos, que você vai acumulando com o passar do tempo. Assim, quanto mais usar e quanto mais alto for o valor gasto, mais rápido você acumulará a pontuação. Dessa forma, veja como usar os pontos do cartão de crédito BB.

Quais benefícios que o programa de recompensas proporciona?

Entre os itens que estão disponíveis no catálogo, destacamos as categorias de tecnologia, onde os clientes podem levar:

Celulares;

Computadores;

Eletrodomésticos – liquidificador, aspirador de pó;

Cosméticos e maquiagens;

Além de serviços que contam como corridas em aplicativos de mobilidade como Uber e 99 POP.

As viagens também são outro atrativo que a Livelo conta, pois o programa inclui as passagens aéreas, hospedagens e pacotes turísticos no geral. Dessa forma, o cadastro e adesão ao sistema é feito de forma digital direto do seu celular, sendo que a adesão ao programa é automática. O que você deverá fazer é seu cadastro na plataforma.

Então, vá até o site do BB clicando e clique no menu indicado como “Acesse sua conta”. Faça o processo de login e, em seguida, vá em “Pontos para você”. Depois, vá em “1° acesso Livelo” e, posteriormente, em “Ative sua conta Livelo” e entre com os dados pedidos.

Nesse ínterim, você será levado ao site do programa para concluir o cadastro. O programa também possui um aplicativo onde você acessará seus pontos e verá o catálogo de produtos e serviços.

Você precisará agora fazer parte de um dos clubes Livelo. Então, o clube 1000 garante mil pontos mensais a partir de R$ 41,90. Ademais, o clube 3000 são três mil pontos a partir de R$ 123,00. E, por último, o clube 7000 que são 7 mil pontos a partir de R$ 289,00 mensais.

Como usar os pontos do cartão de crédito BB com o resgate de pontos

Para fazer o resgate, você precisará entrar em sua conta pelo app ou site. Em seguida, veja os produtos desejados e coloque no carrinho. Então, com os produtos selecionados, clique em “concluir resgate”. Caso a quantidade de pontos que você tenha não seja disponível, é possível concluir a transação através da opção “pontos + dinheiro”.

Aprendeu como usar os pontos do cartão de crédito BB? Fácil, não? Então, não perca mais tempo e comece a fazer as compras utilizando o cartão, acumule pontos e troque pelos produtos que você precisa.

