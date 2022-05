Por que não consegui receber o Auxílio Brasil no mês de abril?

Pouco mais de 18,08 milhões de brasileiros receberam o dinheiro do Auxílio Brasil no último mês de abril. No entanto, alguns usuários que estavam na folha de pagamentos do benefício em meses anteriores, não conseguiram receber nada nas últimas semanas. Segundo o Ministério da Cidadania, alguns fatos podem explicar a situação.

Em primeiro lugar, o cidadão precisa procurar pela quantia em alguns sistemas de contas. Ele pode checar não apenas a sua conta no Caixa Tem, mas também no Caixa Fácil, no cartão do antigo Bolsa Família, ou até mesmo em outras contas que o cidadão possa ter registrado em seu nome na Caixa Econômica Federal.

Segundo informações do próprio Ministério da Cidadania, há casos em que o dinheiro do benefício cai em uma conta diferente devido a um erro no sistema de envio. Assim, o cidadão não percebe a movimentação e acredita que não recebeu o saldo. Caso não encontre nada, o indivíduo pode procurar uma agência da Caixa Econômica e pedir por uma varredura no seu CPF.

Entretanto, também existem casos em que o cidadão não recebe o Auxílio Brasil devido a um bloqueio ou cancelamento do projeto. Para consultar a informação, o indivíduo precisa apenas checar o seu perfil oficial no app do próprio benefício, que já está disponível para download nos sistemas Android e iOS.

Por lá, o cidadão consegue checar a situação da sua conta. Em caso de cancelamento ou bloqueio, ele conseguirá observar uma mensagem que aponta a razão da suspensão e também a melhor maneira de tentar resolver a situação. Geralmente, o Ministério pede que o cidadão visite um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Não recebi nada ainda

Existem também os casos de pessoas que não conseguiram receber nenhuma parcela do Auxílio Brasil neste ano de 2022. O Ministério da Cidadania afirma que os indivíduos que estão nesta situação, também terão chance de receber o saldo em maio.

No entanto, é preciso estar dentro de todas as regras exigidas para a entrada no benefício. Ter um cadastro ativo e atualizado no Cadúnico, por exemplo, segue sendo uma exigência para fazer parte do programa social.

Além disso, o indivíduo também precisa estar dentro dos limites de renda exigidos pelo Governo Federal. Para fazer parte do projeto, é necessário ter renda per capita que varie entre R$ 0 e R$ 105, o que configura que o cidadão está em situação de extrema-pobreza. Quem está em situação de pobreza e tem renda per capita que varia entre R$ 106 e R$ 210 também pode receber, desde que more com uma gestante ou um menor de 21 anos de idade.

Auxílio Brasil em abril

Segundo informações do Ministério da Cidadania, o número de usuários do Auxílio Brasil no último mês de abril foi recorde. Como dito, pouco mais de 18,06 milhões de pessoas receberam o dinheiro do benefício nas últimas semanas.

Os valores foram os mesmos registrados nos últimos meses. Todos os usuários receberam ao menos R$ 400. Os patamares poderiam ser maiores, mas nunca menores do que este piso apontado pelo Governo Federal.

Nesta semana, o Senado Federal poderá votar um projeto de lei que pretende manter os pagamentos mínimos de R$ 400 de forma permanente. A regra atual aponta que os repasses mínimos seguirão apenas até o final deste ano.