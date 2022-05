Por que o meu limite no Nubank é baixo?

O Nubank é um dos principais bancos digitais do país, sendo recomendado por 9 em cada 10 usuários. Apesar disso, uma das principais reclamações dos clientes da fintech é o limite de crédito disponibilizado pela instituição.

O limite do cartão de crédito do Nubank é definido por uma análise de crédito feita pela instituição constantemente. De acordo com o banco digital, quando os usuários são aprovados para receber o cartão é feita uma projeção de gastos, análises de risco e perfil de uso do cliente, levando em consideração dados internos e externos como o Score (pontuação utilizada pelo Serasa).

“Esse processo é feito por um algoritmo – um sistema automatizado que analisa todos esses dados e estabelece um limite inicial”, explica o banco digital em seu blog. Sendo assim, um dos desafios do Nubank ao estabelecer o limite de crédito dos usuários é a falta de acesso a algumas informações.

Entenda o motivo do limite de alguns usuários ser baixo

Como já dito anteriormente, a falta de acesso a algumas informações, como o perfil de consumo dos usuários, pode fazer com que a liberação do limite de crédito não seja o suficiente. No entanto, a empresa esclarece que isso ocorre para evitar riscos.

“Nós nos preocupamos com a saúde financeira das pessoas. Também levamos em consideração o quanto é possível liberar de limite sem que a empresa assuma riscos de prejuízo. Por isso, pensamos em um limite que esteja de acordo com os gastos apresentados no cartão”, explica o Nubank.

Veja algumas dicas do Nubank

De acordo com o banco digital, alguns comportamentos dos usuários podem contribuir para o aumento do limite de crédito. Isso ocorre porque, ao utilizar a conta do banco digital, a instituição consegue analisar o perfil de consumo do cliente. Confira quais atitudes podem favorecer o aumento do limite:

Não atrasar o pagamento das faturas do cartão ;

Explorar o limite atual disponível;

Concentrar os gastos no cartão Nubank;

Evitar o crédito rotativo ;

Pagar toda a fatura até a data de vencimento;

Manter a renda sempre atualizada no aplicativo.

Saiba como aumentar o limite do cartão para até R$ 5 mil

Apesar de muitos usuários não verem vantagem na função “Reservar limite” disponibilizada pelo banco digital, a possibilidade também é uma forma de melhorar o relacionamento do cliente com o Nubank.

Segundo o Nubank, a função serve para construir limite, facilitando o acesso ao crédito a indivíduos que não possuem um bom histórico financeiro. Desta forma, os clientes podem depositar um valor em conta e utilizá-lo como limite de crédito, ou seja, se o usuário depositar R$ 50, esse valor ficará disponível no crédito. Vale lembrar que o limite para essa função é de R$ 5 mil.

“Esse cartão funciona assim por um motivo simples: em vez de negar acesso a um cartão de crédito, estamos possibilitando que você construa um histórico de crédito com a gente: ao reservar um limite e pagar sua fatura por um tempo, nosso sistema pode fazer uma nova análise futura com base no seu comportamento e, com mais informações, te conceder um limite pré-aprovado”, explica o Nubank.