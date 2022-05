Porto abre matrículas para estágio remunerado em São Paulo

A Porto, uma das maiores seguradoras do Brasil, abre matrículas para estágio remunerado em São Paulo. O programa é voltado para pessoas que já concluíram o nível superior ou que estejam cursando a partir do segundo semestre de curso, e que residam dentro da capital paulista ou em suas proximidades. Acompanhe mais informações para se inscrever.

Porto anuncia vagas de estágio para moradores de São Paulo

Presente há mais de setenta anos no Brasil, a Porto Seguros é uma referência em seguradora, e agora está com vagas disponíveis para candidatura no seu Programa de Estágio. Todos os contratados ficarão num período de quatro meses em processo de treinamento extensivo com os mentores e gestores da companhia, após esse período irão exercer na prática tudo que aprenderam durante os próximos oito meses.

O programa possui duração total de um ano, com contratação em regime CLT. Os selecionados contam com uma bolsa auxílio e todos os benefícios da companhia, além de capacitação e vivência na prática, garantindo ainda mais experiência profissional.

Podem se inscrever profissionais que possuem superior completo ou que estão com o curso em andamento nas seguintes áreas:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Ciência da Computação;

Ciência e Arquitetura de Dados;

Engenharia da Computação;

Computação em Nuvem;

Engenharia de Controle e Automação;

Matemática;

Engenharia de Software;

CiberSegurança;

Sistemas para Internet;

Sistemas de Informação;

Cursos relacionados às áreas.

Como se inscrever

Para ocupar uma das vagas disponíveis no Programa de Estágio da empresa Porto, os interessados deverão acessar a página de inscrição e se candidatar de forma online, preenchendo atentamente todos os campos obrigatórios da ficha cadastral.

