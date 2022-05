Porto Seguro abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Porto Seguro, instituição de grande renome no campo de seguros em diversas áreas, oferece vagas de emprego ao redor do país. O grupo está em busca de profissionais para atender aos requisitos da vaga. Para fazer sua inscrição, analise os dados sobre as oportunidades, a seguir.

Porto Seguro anuncia oportunidades de emprego

A Porto Seguro, empresa surgida em meados dos anos 40, se tornou uma supremacia no campo de seguros, garantindo a proteção da vida e do patrimônio de seus clientes. Consoante a isto, a empresa se foca em soluções socioambientais, em atos filantrópicos e em atender as expectativas de seus clientes e seus colaboradores.

Em relação as vagas, dentre os requisitos principais, a escolaridade buscada é de ensino fundamental, médio e formação técnica completa nos estudos de Tecnologia, Engenharia, Administração e áreas afins.

Segue a lista de funções e regiões:

Técnico de Seguros (SP);

Anal. de Planejamento Atendimento Pleno (SP);

Anal. de Dados Pleno (Foco em Risco Operacional) (RJ);

Operador de Atendimento Receptivo (SP);

Anal. de Engenharia de Software Sênior (SP);

Anal. de Produtos Sênior (SP);

Segurança em Cloud Sênior (SP);

Anal. de Obras e Manutenção Predial Pleno (RJ);

Líder de Sistema (SP);

Product Owner (SP);

Entre outras.

Como se inscrever

Para fazer a inscrição em uma das oportunidades oferecidas pela Porto Seguro, os candidatos devem fazer sua inscrição no link de participação.

