Porto Seguro anuncia NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Porto Seguro, empresa de participações focada na prestação de serviços, anunciou oportunidades de trabalho em aberto. Para se tornar um colaborador, é importante seguir alguns requisitos que estão na descrição de cada vaga. Confira, a seguir, quais os cargos que estão disponíveis e siga as instruções para se inscrever.

Porto Seguro divulga oportunidades de trabalho para o Brasil

Em atuação desde 1945, a Porto Seguro é referência em prestação de serviços concentrados em quatro pilares estratégicos de negócios, são eles; Saúde, Serviços, Seguros e Negócios Financeiros.

Com uma equipe altamente especializada e instruída a buscar as melhores soluções para seus clientes, a empresa anunciou recentemente novas oportunidades de emprego pelo país. Veja as funções disponíveis:

Analista de Negócios Plenos (São Paulo);

Coordenador de Atendimento (São Paulo);

Consultor de Vendas (Porto Alegre);

Coordenador de Produtos (São Paulo);

Analista de Operações Pleno (São Paulo);

Consultor de Vendas (Ribeirão Preto);

Analista de Planejamento Comercial Sênior (São Paulo);

Técnico de Seguros (São Paulo);

Operador de Atendimento Receptivo (São Paulo);

Líder De Sistemas (São Paulo).

Como se inscrever

As vagas acima são apenas parte do total de oportunidades disponibilizadas pela Porto Seguro. Para fazer parte da equipe de colaboradores da instituição, se torna necessário seguir exigências específicas para cada oportunidade de trabalho.

Para saber mais informações a respeito da empresa, das oportunidades ofertadas, especificações de cada cargo, cadastrar o currículo e concorrer a uma das vagas de emprego, acesse o link de participação.

