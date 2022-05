Posicionamento profissional online: Dicas simples

Neste conteúdo você verá uma série de dicas de posicionamento profissional online em plataformas como o conhecido LinkedIn. Saiba mais sobre o assunto e comece a desenvolver a sua imagem profissional.

Dicas de posicionamento profissional online

O posicionamento profissional online deve ser trabalhado de forma constante e organizada. Não é da noite para o dia que construímos boas relações, tampouco é de uma hora para outra que a nossa imagem está consolidada.

Porém, ao mesmo tempo, devemos ter muito cuidado pois um comentário ofensivo ou mal escrito pode destruir a nossa imagem em questão de minutos.

Portanto, atente-se às dicas abaixo, mantenha sempre o bom senso no campo online e bom desenvolvimento para você!

1. Cuidado com as imagens pessoais demais

Sabe aquelas redes sociais focadas nas interações profissionais? Pois bem, tenha o cuidado de não ficar publicando imagens muito pessoais. Para esses casos, use as redes mais propícias a esse tipo de comportamento.

Afinal, se você quer passar uma imagem de profissionalismo, é muito importante manter essa postura em plataformas como o LinkedIn, por exemplo. Caso contrário, a impressão pode ser a de que você “não liga” para a imagem que passa.

Além disso, algumas fotos muito pessoais podem abrir caminho para os temidos “haters” e, embora eles estejam errados, ainda assim podemos nos proteger disso.

2. Tenha um discurso voltado ao seu público-alvo

Você já parou para pensar em quem pode vir a ser o seu “público-alvo” nas redes profissionais? Se ainda não, está mais do que na hora de pensar sobre isso!

Você deseja que os grandes players notem o seu conteúdo? Quer chamar a atenção de recrutadores? Quer passar uma imagem de freela? Pense bem sobre o que você quer mostrar e mantenha o seu discurso dentro desse cenário.

3. Seja ativo nas discussões positivas

Sempre que houver discussões interessantes e positivas sobre a sua área de atuação, participe se possível for. Dessa forma você começará a construir uma maior proximidade com outras pessoas, aparecerá mais, destacará os seus pontos de vista e poderá chamar a atenção do seu público-alvo.

4. Compartilhe conteúdos verídicos e embasados

Sempre que for compartilhar um conteúdo, verifique a fonte. Fake News podem manchar a sua imagem e desmanchar o seu posicionamento profissional online.

5. Cuidado com os comentários ofensivos

Nunca comente em tom ofensivo. “Brigar” em comentários é algo ultrapassado e que não leva a nada. Se alguém lhe ofender, responda com respeito, demonstre seu desconforto e siga em frente. Porém, não permita que as emoções falem mais alto e façam você “xingar” também.

6. Participe de fóruns e grupos de discussão

Participe dos fóruns relacionados à sua área de atuação. Discuta sobre assuntos importantes e desenvolva o seu posicionamento profissional online a partir desses caminhos.

7. Interaja com as suas conexões

Mantenha uma interação próxima com as suas conexões. Assim elas sempre irão lembrar de você, e automaticamente o seu networking é mais trabalhado e desenvolvido. E isso pode fazer uma diferença gigante no longo prazo.

Experimente essas dicas e veja como o posicionamento profissional online pode mudar depois disso!