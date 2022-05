Você pode planejar uma poupança de maneira assertiva e direcionada, considerando os seus hábitos de compra e de consumo. Visto que muitas pessoas abdicam da poupança porque não podem direcionar valores fixos para essa finalidade.

Poupança: conceito habitual e controle planejado

Por isso, a gestão financeira pessoal flexível não foca na poupança como a aplicação de renda fixa mais popular do país, e sim no seu hábito de poupar valores de forma frequente.

Conheça o mercado de investimentos

Dessa forma, dentro do seu processo você poderá verificar outras possibilidades de investimentos, considerando a amplitude das opções de renda fixa no mercado atual. Quando colocamos a poupança como um hábito, nos referimos ao movimento de guardar dinheiro toda vez que você gerar uma economia na sua rotina.

Faça trocas viáveis

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito isento de taxas; ao passo que dentro do conceito da flexibilidade planejada, você deve direcionar o valor economizado para a sua poupança. Certamente, você economizará valores baixos no início do seu processo.

Todavia, o fluxo direcionado para a sua poupança permitirá uma visualização tangível de toda a sua mudança; o que será positivamente impactante para a sua relação com o seu dinheiro em longo prazo. Por isso, é cabível que você faça um mapeamento financeiro, considerando os seus custos fixos e variáveis, definindo metas.

Modifique suas metas com o passar do tempo

Posteriormente, você deverá revisar o seu processo e refazer o seu planejamento. Dessa maneira, você poderá obter dados relevantes sobre o seu processo e modificar suas metas para que direcione valores fixos.

Seja flexível com o seu processo

Entretanto, é importante que você seja flexível não somente com sua gestão financeira pessoal, mas também com a sua própria mudança. Haja vista que você deve considerar que pode obter sucesso, ainda que a sua mudança ocorra de forma não linear. Por isso, pode ser necessário recomeçar quando necessário.

Não abdique de controlar seus gastos

O mais importante é que você não abdique de controlar suas finanças e de obter a poupança como um conceito habitual na sua rotina; já que dessa forma você estará criando caminhos financeiramente saudáveis e sustentáveis.

Modifique hábitos e planeje suas finanças de forma orgânica

Ao abdicar da poupança e de planejar suas finanças, você está apenas deixando de registrar algo que já está ocorrendo na sua rotina, independentemente do seu controle. Portanto, mapeie suas finanças e estabeleça metas comportamentais.