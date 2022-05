Você pode viabilizar uma poupança através do direcionamento de sua rotina, ao elaborar um planejamento financeiro flexível e direcionado.

Poupança: dicas para um processo planejado e flexível

A flexibilidade é um conceito que pode ser inserido nas suas finanças. No entanto, você deve focar em modificar hábitos de compra e consumo, e não nos valores que serão monetariamente poupados. Diante disso, a poupança será o resultado do seu processo, e não o seu objetivo final; já que você estará realizando uma mudança em longo prazo, e não um processo pontual.

Analise possíveis mudanças

Para que você obtenha a poupança como um hábito de rotina, é importante que você verifique em sua rotina o que pode ser modificado. Por exemplo, você pode trocar o seu cartão de crédito tradicional por uma opção de cartão de crédito que seja isenta de tarifas. Dessa maneira, você estará gerando economia sem abdicar de serviços bancários importantes para o seu controle financeiro.

Da mesma forma, você pode trocar a sua conta bancária comum por uma conta bancária digital. Sendo assim, verifique em sua rotina quais são as possíveis mudanças que você pode realizar, considerando o seu estilo de vida.

Poupe todos os valores baixos

Ao direcionar os valores para a sua poupança, você deve ter clareza de que você irá adicionar valores baixos. No entanto, o seu foco inicial não será nos valores guardados. Lembre-se de que é muito importante que você modifique seus hábitos em longo prazo para que você faça um planejamento resolutivo.

Visualize suas mudanças de forma tangível

Futuramente, você poderá focar nos valores e direcionar metas mais agressivas. No entanto, no início do seu processo, você deve focar no controle; já que você estará criando um caminho tangível e uma visualização positiva quanto a seus novos hábitos, ao direcionar todos os valores economizados para a sua poupança.

Entretanto, é relevante que você tenha clareza de que a flexibilidade no seu planejamento financeiro não deve se limitar aos valores guardados. Você deve ser flexível também com o seu próprio processo; já que modificar hábitos requer constância e disciplina. Entretanto, você pode obter sucesso, ainda que o seu processo ocorra de maneira não linear.

Seja flexível e não abdique do processo

O mais importante é que você não abdique do controle de suas finanças; já que ao abdicar de controlar suas finanças, você apenas está deixando de controlar algo que já está acontecendo na sua rotina. Por isso, o mais importante dentro do seu processo é que você modifique hábitos nocivos de forma natural.