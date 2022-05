Você pode viabilizar uma poupança através do direcionamento de um planejamento financeiro que preze pela flexibilidade e pela mudança comportamental de forma faseada na sua rotina.

Poupança: modifique hábitos nocivos e direcione suas finanças em longo prazo

Muitas pessoas abdicam da poupança porque não podem direcionar um valor fixo mensal para essa finalidade. Entretanto, você pode adotar o conceito flexível da poupança para que você obtenha sucesso em longo prazo no que tange ao seu planejamento financeiro pessoal.

Por isso, é importante que você faça uma espécie de mapeamento de sua situação financeira atual. Assim sendo, é aconselhável que você separe seus custos entre fixos e variáveis, obtendo clareza sobre quais são as suas principais necessidades.

Faça uma análise pessoal

As primeiras metas dentro do seu processo financeiro devem ser conceituadas como mudanças comportamentais. Dessa forma, você irá gerar resultados assertivos em longo prazo, ao modificar processos nocivos financeiramente. Você pode mudar pequenas coisas, por exemplo, é possível que troque o seu cartão de crédito comum por um cartão de crédito isento de tarifas.

Dessa forma, você irá mudar o produto bancário sem abdicar do serviço, o que é primordial para que você crie um novo caminho mental no que se refere à economia doméstica. Considerando o conceito de que a poupança será o resultado do seu processo, você deve direcionar os valores economizados para a sua poupança, independentemente do valor.

Foque nas mudanças comportamentais

É muito importante que você tenha em mente que você irá guardar valores baixos; no entanto, não foque nos valores monetários, e sim na frequência de depósitos. Dessa forma, você estará criando uma validação tangível do seu processo ao visualizar os depósitos; o que será de extrema valia para que você continue o seu processo em longo prazo.

Posteriormente, você poderá modificar suas metas e direcionar valores fixos para a sua poupança. Entretanto, é muito importante que você faça pequenas mudanças de maneira faseada para que você não abandone todo o seu processo.

Seja paciente com o seu próprio processo

Lembre-se de que a flexibilidade não deve ser inserida apenas no que se refere aos valores guardados; e sim como um conceito para que você não se cobre excessivamente; já que é importante que você tenha clareza de que é possível que modifique hábitos nocivos, ainda que você faça as mudanças de forma não linear.

Sendo assim, não abdique desse importante controle e modifique seus hábitos de maneira planejada para que você possa focar em valores monetários, sem criar um ciclo de autossabotagem.