É possível que você elabore uma poupança de forma flexível dentro de um planejamento financeiro que contemple os seus objetivos em longo prazo.

Poupança: planejamento financeiro faseado e flexível

Ao abdicar de controlar suas finanças você deixa de controlar algo que já está ocorrendo na sua rotina. Por isso, é relevante que você considere flexibilizar o seu processo pessoal para que a poupança seja o resultado de um processo customizado e faseado.

Para isso, você deve realizar uma espécie de separação entre seus custos, diferenciando-os entre custos fixos e variáveis. Posteriormente, você deve definir metas comportamentais. Dessa forma, poderá realizar pequenas mudanças sem focar nos valores monetários; ao menos no início do seu processo.

Crie novos caminhos financeiros

A poupança como um resultado flexível se refere ao fato de que você irá modificar seus hábitos e adicionar os valores economizados à sua poupança, independentemente dos valores. Dessa forma, você estará criando um caminho saudável e sustentável para que você obtenha uma relação positiva com suas finanças em longo prazo.

Uma importante visualização tangível do seu processo

Ao direcionar valores baixos para a sua poupança, você estará atualizando de maneira tangível a sua mudança comportamental; o que será um reforço positivo para que você adquira novos hábitos de maneira orgânica.

É possível realizar pequenas mudanças na sua rotina. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tradicional por uma opção de cartão isenta de tarifas, ou ainda, você pode trocar a sua conta bancária comum por uma conta digital.

Economize na sua rotina

Dessa forma, você estará gerando economia sem abdicar do serviço bancário. Dentro do modelo de poupança flexível, é importante que você direcione para a poupança os valores que seriam direcionados para o pagamento das tarifas. Certamente, você poderá revisitar o seu planejamento no futuro e refazer as suas metas; o mais importante é que você tenha foco e objetivo para que não desista do seu processo.

Tenha paciência e reveja suas metas

Lembre-se de que você deve ser flexível não somente com valor guardado, mas também com o seu próprio comportamento; já que você pode obter sucesso de uma forma não linear. Por isso, é relevante que você reveja suas metas e modifique hábitos de acordo com suas possibilidades, sem abdicar de serviços que sejam extremamente importantes para você. Assim sendo, é importante que você questione seus impulsos de compra e crie um processo flexível para que seja resolutivo em longo prazo.