É possível viabilizar uma poupança por meio de um planejamento financeiro pessoal que seja flexível. No entanto, para isso, você deve focar em seus hábitos de compra e consumo e realizar um planejamento de maneira faseada.

Poupança: planejamento flexível no seu fluxo financeiro pessoal

É comum que muitas pessoas abdiquem da poupança porque não podem direcionar um valor fixo para essa finalidade no momento atual. Entretanto, quando você deixa de controlar suas finanças, você abdica de registrar algo que já está acontecendo na sua rotina, independentemente do seu controle.

Mapeie a sua situação financeira atual

Por isso, é cabível que você faça um mapeamento de sua situação financeira atual, utilizando ferramentas de gestão para que você possa direcionar suas finanças através da flexibilidade na elaboração de sua poupança.

A poupança como um conceito faseado, planejado e flexível

Ao conceituar a poupança como um processo, e não como um objetivo dentro do seu planejamento financeiro, você tende a flexibilizar os valores, o que pode ser muito resolutivo em longo prazo.

Faça trocas viáveis na sua rotina

Sendo assim, é importante que você verifique os seus hábitos de compra e consumo e analise quais são as possíveis mudanças que você pode realizar de imediato.

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tradicional por uma opção isenta de tarifas. Da mesma forma, você pode realizar a mesma troca no que tange a sua conta bancária, assim sendo, estará gerando economia sem abdicar dos serviços bancários. No entanto, dentro do conceito da poupança como algo flexível, é importante que você direcione os valores economizados para essa finalidade.

É relevante gerar uma visualização tangível dentro do seu planejamento

Provavelmente, você irá economizar valores baixos. No entanto, o seu foco deve ser na frequência de depósitos, haja vista a necessidade de gerar uma visualização tangível no que se refere ao seu novo modelo comportamental. Futuramente é importante que você refaça o seu planejamento financeiro e direcione valores fixos para a sua poupança.

Tenha paciência com o seu processo

Entretanto, a flexibilidade deve ser um conceito que diz respeito à poupança e também deve ser inserido no seu próprio processo; já que é importante que você tenha clareza de que pode obter sucesso, ainda que o seu fluxo financeiro pessoal ocorra de forma não linear.

Por isso, analise o seu planejamento e não desista de alcançar seus objetivos futuros através de pequenas mudanças realizadas na sua rotina atual.