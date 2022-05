A poupança pode ser um conceito na sua rotina de forma planejada e direcionada, considerando um planejamento estratégico financeiro pessoal.

Poupança: processo planejado e estratégico

É comum que muitos abdiquem da poupança, pois não podem direcionar valores fixos para essa finalidade. Entretanto, é possível que você elabore uma poupança de forma planejada, considerando o seu comportamento de consumo e suas metas pessoais.

Separe seus custos fixos e variáveis e obtenha clareza sobre suas finanças atuais

Primeiramente, é importante que faça um mapeamento estratégico sobre sua situação atual. Para isso, você deve separar seus custos fixos e variáveis. Posteriormente, você deve direcionar pequenas metas para o curto prazo.

No entanto, dentro de um conceito flexível, a poupança deve ser o resultado de um processo. Sendo assim, direcione valores baixos de maneira constante para essa finalidade.

Analise seus hábitos de compra e de consumo

As suas metas iniciais dentro de um conceito flexível de planejamento pode ser modificar hábitos pessoais, posteriormente você pode elaborar uma meta que direcione valores fixos para a poupança. A mudança de hábitos pode fazer com que você crie novos caminhos financeiros, de maneira que você torne o seu processo produtivo em longo prazo.

Faça trocas relevantes e econômicas na sua rotina

Você pode realizar pequenas trocas na sua rotina. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito comum por uma opção isenta de tarifas. Dessa forma, você estará gerando economia sem abdicar do produto bancário. Além disso, você pode centralizar seus gastos de forma planejada através do cartão de crédito.

A visualização tangível de um novo caminho para as suas finanças pessoais

Provavelmente, ao iniciar o seu processo, você obterá valores baixos, do ponto de vista monetário. Entretanto, a frequência de depósitos na sua poupança criará uma visualização tangível da mudança comportamental; o que será de grande valia para que você faça desse processo um caminho sustentável e saudável para as suas finanças.

Estude o mercado de investimentos e tenha paciência com o seu processo

Certamente você poderá elaborar metas agressivas futuramente e direcionar valores fixos para a poupança; ao passo que também é possível que você conheça outras opções de investimentos disponíveis no mercado, principalmente no que tange à renda fixa.

A poupança como o resultado de um fluxo pessoal positivo

No entanto, é primordial que você tenha flexibilidade no seu planejamento financeiro e também no seu processo para que você tenha a poupança como resultado de um hábito, e não como um fator de autocobrança.