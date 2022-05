Poupança Social Digital da CAIXA oferece até R$5 mil; veja como fazer

Grande oportunidade. A Poupança Social Digital CAIXA, poupança simplificada, aberta para beneficiários de programas sociais do governo, conta com um limite mensal de créditos de R$ 5.000,00. A movimentação da conta é feita pelo aplicativo CAIXA Tem.

Antes de mais nada, é importante explicar que caso a conta receba mais que R$ 5.000,00 em um mesmo mês, ela é automaticamente bloqueada. Nesta situação, o usuário poderá alterar sua Poupança Social Digital para uma Poupança Digital pelo aplicativo CAIXA Tem ou ir a uma agência do banco para efetuar o saque do saldo disponível e pedir encerramento da conta.

Caixa Tem com problemas no acesso? Saiba como resolver

Ademais, é importante destacar que a mudança para Poupança Digital é muito simples. Para realizar esse procedimento, basta acessar a conversa “Atualize seu cadastro” no aplicativo, complementar os dados cadastrais e enviar fotos dos documentos solicitados.

No momento da alteração da Poupança Social Digital CAIXA para Poupança Digital, a conta do usuário manterá as características de uma conta totalmente digital e sem tarifas mensais.

O usuário poderá enviar e receber dinheiro, pagar contas, recarga de celular e muito mais.

WhatsApp: Nova função te deixará ‘invisível’ ao sair de um grupo

Como abrir a sua Poupança Social Digital da CAIXA?

Seja como for, a abertura da Poupança Social Digital CAIXA é feita automaticamente para o pagamento de benefícios sociais de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previstos na Lei 14.075/2020, de 22 de outubro de 2020.

A movimentação da Poupança Social Digital CAIXA é feita pelo aplicativo CAIXA Tem. No aplicativo você pode fazer pagamentos e transferências, transações com utilização do Cartão Virtual de Débito, saque Sem Cartão em terminais de autoatendimento (ATM), Lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui Transacionais.

Saque triplo do PIS/Pasep é liberado pela Caixa em maio; veja como receber

Tarifas e serviços da Poupança Social Digital

A Poupança Social Digital CAIXA não tem tarifa mensal de manutenção e tem os seguintes serviços básicos gratuitos:

Até 02 (dois) saques digitais (sem cartão) por mês em terminal de autoatendimento, Unidade Lotérica e/ou Correspondente;

Até 03 (três) transferências por mês, para contas de outros bancos;

Transferências ilimitadas para contas da CAIXA;

Transferências e recebimentos ilimitados via Pix;

Realização de consultas por meio digital, site ou aplicativos disponibilizados pela CAIXA.

As movimentações que ultrapassem os serviços básicos são cobradas conforme Tabela de Tarifas vigente.

Saque triplo do PIS/Pasep é liberado pela Caixa em maio; veja como receber