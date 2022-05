Pré-Enem 2022 do Governo do Pará recebe inscrições para novas turmas

O cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do Governo do Pará está com o período de inscrição aberto para formação de novas turmas. De acordo com o programa, as inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do Portal SEDUC.

De acordo com o cursinho Pré-Enem do Pará, podem realizar as inscrições candidatos que têm baixa renda. Desse modo, será necessário apresentar os dados básicos e socioeconômicos solicitados no momento da inscrição já que a seleção dos inscritos será feita a partir dessas informações.

Segundo o cronograma, a lista de aprovados será publicada no dia 24 de maio. Os selecionados devem começar as aulas no dia 30 seguinte.

Para esta edição do Pré-Enem, o governo do Pará está ofertando 3 mil vagas para turmas nos turnos vespertino e noturno. Segundo o coordenador do Polo Enem Metropolitano, professor Diego Maia, o cursinho ampliou o número de vagas nesta edição:

“O cursinho é um projeto que deu muito certo, o que fez a gente ampliar as vagas este ano, beneficiando também alunos que já concluíram o ensino médio, já que ano passado as vagas eram restritas a quem estava cursando o terceiro ano do ensino médio”, disse.

As aulas serão presenciais, mas haverá também a possibilidade de acompanhar o curso com aulas remotas.

Os interessados no Enem Pará Digital devem realizar o cadastro no site da SEDUC. De acordo com a organização do Pré-Enem, a plataforma virtual conta com mais de 1,2 mil videoaulas. Além das aulas, os alunos terão acesso a apostilas, textos didáticos e slides.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também URCA informa período para envio de pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2022/2; saiba mais.