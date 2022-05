Prefeito Ronaldo Lopes anuncia ajuda do governador Paulo Dantas para desabrigados

Pessoas afetadas pelas chuvas receberão dois mil reais e cestas básicas

Secom PMP

Pessoas afetadas pelas chuvas que estão causando transtornos em Penedo e outros municípios Alagoas receberão auxílio financeiro emergencial no valor de dois mil reais.

A informação foi divulgada agora há pouco pelo Prefeito Ronaldo Lopes, que se encontra em Maceió, onde participou de reunião com o Governador Paulo Dantas e gestores dos 33 municípios com maior prejuízo gerado pelo desastre natural no estado.

“Ele (Paulo Dantas) anunciou que vai repassar dois mil reais para cada desalojado ou desabrigado, auxílio dividido em quatro parcelas por mês para que essas pessoas possam comprar móveis ou eletrodomésticos que perderam”, informa Ronaldo Lopes.

Outra boa notícia divulgada pelo governador nesta terça-feira, 31, é a distribuição de cestas básicas e para os alagoanos prejudicados pelas chuvas.

Em relação aos danos estruturais, Ronaldo Lopes informa que solicitou máquinas para recuperação das estradas da zona rural de Penedo danificadas pelo temporal e foi atendido no plano de trabalho que também inclui a reconstrução de pontes e rodovias.

Paulo Dantas também assegurou para o representante da população penedense o fornecimento de pedras de paralelepípedo, material em falta nas empresas fornecedoras e necessário para regularização das vias públicas danificadas pelas chuvas.

Texto Fernando Vinícius