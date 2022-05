Prefeito Ronaldo Lopes mantém diálogo com servidores e atende reivindicações

Gestor penedense já solucionou demandas antigas e critica uso político no Sindspem

Decom PMP

Reivindicações antigas dos servidores penedenses atendidas. Diálogo aberto e direto com o funcionalismo e lideranças sindicais. Reajuste salarial em estudo, com estudo e responsabilidade para continuar honrando a folha em dia, dentro do mês trabalhado.

Essas são as marcas da relação entre o Prefeito Ronaldo Lopes e a classe trabalhadora da Prefeitura de Penedo, desde o início da gestão Crescendo Com Seu Povo.

De portas abertas à população e aos funcionários, o gestor penedense resolve as pendências acumuladas ao longo dos anos, com planejamento e sem vender falsas ilusões.

Ronaldo Lopes recebe diretoria do Sindspem

Melhores condições de trabalho em todos os setores e investimentos na infraestrutura de diferentes setores da administração municipal estão entre os pleitos atendidos por Ronaldo Lopes.

Apesar do relacionamento franco, o gestor é surpreendido com indicativo de greve divulgado pelo Sindspem, sindicato que volta a ser usado com interesses políticos, conforme avalia Ronaldo Lopes.

Prejuízo para população

Para o gestor, não há outra justificativa para a tentativa de prejudicar o povo, mais uma vez, com a nova paralisação anunciada pelo Sindspem, como aconteceu em 2015.

“Eu sempre tive diálogo com o sindicato e me estranhou muito receber um documento fazendo uma série de exigências, sendo que algumas delas eu já atendi e outras já expliquei”, informou o Prefeito de Penedo ao radialista Luiz Carlos Oliveira.

Em relação aos professores, Ronaldo Lopes esperava apenas o fechamento da folha de abril para encaminhar os dados completos para consultor especializado elaborar o estudo que irá definir o reajuste.

Maior aumento possível

“Nós vamos dar o maior aumento possível, sem cometer a irresponsabilidade de não poder, mais adiante, pagar aos professores”, disse o gestor que fez o maior rateio do Fundeb da história de Penedo.

Com a diretoria anterior do Sindspem, o diálogo entre governo e dirigentes gerou a solução para a distorção do salário entre aprovados para o mesmo cargo em concursos diferentes, equiparação que em breve será formalizada.

Da mesma forma, a conversa franca viabilizou a avaliação de desempenho para professores ainda no primeiro semestre, avanço emperrado na atual direção do Sindspem que não informou seus representantes para compor a comissão junto com a Semed.

Conquistas com diálogo

Outro ponto cobrado há anos e resolvido por Ronaldo foi o pagamento de 1/6 de férias aos professores, assim como a instalação de condicionadores de ar nas escolas, das salas aos setores administrativos, investimento suspenso em algumas unidades por conta da necessidade de novos transformadores na rede, situação já encaminhada para a Equatorial.

Ronaldo Lopes anuncia pagamento inédito de direito para professores de Penedo

Também do contato direto entre administração e diretoria anterior do Sindspem, todos os trabalhadores das escolas e postos de saúde receberam EPIs contra Covid-19 e as aulas presenciais só foram retomadas durante a pandemia após a imunização dos docentes, compromisso assumido e cumprido por Ronaldo Lopes.

Rateio da Educação é pago para todos servidores da pasta

O Prefeito de Penedo também investe na melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem, com novos equipamentos de informática para professores, diretores e estudantes, além de investimento em plataforma digital.

“A educação do futuro já chegou em Penedo, são poucos municípios de Alagoas que oferecem o que nós já temos”, afirma o gestor da administração com alto índice de aprovação popular, trabalho desenvolvido em parceria com o funcionalismo que não pode ser novamente enganado, causando prejuízo irreparável à população de Penedo.