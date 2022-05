Prefeito Ronaldo Lopes retoma festas juninas em Penedo com grande programação, confira

João Gomes, Léo Magalhães, Raí Saia Rodada, Eric Land, Peruano e Rafinha Big Love são algumas das atrações divulgadas

Buscando movimentar e desenvolver ainda mais a economia local, além de entreter penedenses e turistas nas festividades no mês de junho, a Prefeitura de Penedo lançou neste domingo, 22 de maio, em suas redes sociais, a programação oficial do “Arroche O Nó Penedo”.

Bandas de renome nacional, além de atrações penedenses e quadrilhas juninas da cidade, devem animar os cinco dias da tradicional festa nordestina, que esse ano acontecerá no Sinimbu, orla da cidade, mesmo local onde são realizados os shows musicais da secular Festa do Bom Jesus dos Navegantes, tudo com entrada gratuita.

O “Arroche O Nó Penedo” estreou em 2021, início da gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo, um projeto da Secretaria Municipal de Cultura para que artistas da terra se apresentassem através de lives durante o período junino do ano passado, época em que a orientação dos órgãos competentes não permitia eventos presenciais devido a pandemia de COVID-19.

Com mais de 100 mil doses aplicadas contra o coronavírus, a histórica cidade de Penedo já recebe eventos de grande porte, que com certeza trazem desenvolvimento para o município ribeirinho.

“É com grande alegria que organizamos um São João arretado de bom. Estar à frente da Secretaria Municipal de Cultura promovendo esses eventos é algo que gosto muito de fazer, além é claro dessas festas ajudarem a economia do nosso município”, ressaltou Aliny Costa.

“Venham participar junto conosco, a diversão será garantida. Vamos gastar a sola da bota com muito forró e animação!”, concluiu a Secretária Municipal de Cultura, Lazer e Juventude.

ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Prezando sempre na segurança do seu povo, a gestão do prefeito Ronaldo Lopes se adiantou e já realizou reuniões com as autoridades competentes, no sentido de compreender ainda mais as necessidades em que um evento dessa magnitude possa necessitar.

Policiais, bombeiros, seguranças, agentes de trânsito, todos estão alinhados com o governo municipal para aplicar ações que possam garantir a segurança de turistas e moradores durante o período do evento festivo.

GOVERNO DE ALAGOAS DÁ TOTAL APOIO PARA O EVENTO

O governador Paulo Dantas e a Secretária Melina Freitas atenderam ao pedido do prefeito Ronaldo Lopes e irão dar total apoio nas festividades juninas penedense:

“Quero aqui agradecer de público ao governador Paulo Dantas, que em pouco tempo de governo já nos beneficiou com diversas ações, dentre elas o apoio a nossa cultura”, explanou Ronaldo Lopes.

“Além de atrações de renome nacional, estamos valorizando nossos artistas penedenses e também as nossas quadrilhas juninas, que sempre brilham no São João e no São Pedro, levando o nome da nossa cidade até para fora do Estado”, finalizou o prefeito de Penedo.

PROGRAMAÇÃO

Confira agora a programação do Arroche O Nó Penedo 2022:

24/06 – Sexta

Quadrilha Junina Remelexo, Toninho Copacabana, Rikielly Souza, Val e banda Desejo de Amar.

25/06 – Sábado

Quadrilha Junina Chapéu de Couro, Juh A Imperadora, Ases do Forró, Marcelo Topadinho e Geraldo Cardoso.

28/06 – Terça

Forrozão Fio Dental, Rafinha Big Love, Jaime Mendes, Peruano

29/06 – Quarta

Forrozão Rud e Dan, Willy Vaqueiro, Léo Magalhães e Raí Saia Rodada

30/06 – Quinta

Forrozão Hashtag, Nick Bryan, Eric Land e João Gomes