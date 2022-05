Prefeitura de Capivari – SP promove Concurso público em todos os níveis

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Capivari promove abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 20 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Oficineiro de Dança (1); Oficineiro de Musicalização (1); Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (10); Monitor de Apoio e Transporte Escolar (3); Psicopedagogo (1); Professor de Educação Básica II – Matemática (1); Professor Substituto II – Inglês (1); Professor Substituto II – Música (1); e Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa (1).

Os salários oferecidos variam entre R$1.690,50 a R$3.662,50, por carga horária de 14 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 26 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM. O valor da inscrição oscila entre R$49,00 a R$84,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos específicos; conhecimentos de legislação e pedagógicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão aplicadas no dia 26 de junho de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI): recepcionar e encaminhar as crianças junto aos pais, por meio de acolhimento, a fim de proporcionar a elas a redução de suas ansiedades e medos; Contribuir com a adaptação das crianças em seu início na creche, por meio do acolhimento afetivo; entre outras atividades.

Monitor de Apoio e Transporte Escolar: acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios. Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; entre outras atividades.

Oficineiro de Musicalização: elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta do estabelecimento. Buscar uma perspectiva de formação permanente, o aprimoramento do seu desempenho profissional e ampliação do seu conhecimento; entre outras atividades.

Oficineiro de Dança: participar da elaboração da proposta do estabelecimento. Proporcionar o desenvolvimento do ritmo, da atenção musical, da coordenação motora e da consciência corporal através dos movimentos da dança, estimulando a memória e a socialização dos participantes, além de trabalhar a correção postural através de alongamentos e flexibilidade, desenvolvendo a coordenação motora, o equilíbrio e o fortalecimento muscular; entre outras atividades.

Psicopedagogo: Colaborar junto com os professores no estabelecimento dos planos de ação de regência mediante análise e a avaliação de modelos, técnicas e instrumentos para o exercício da mesma, assim como de outros elementos de apoio para a realização de atividades docentes de reforço, recuperação e adaptação escolar; entre outras atividades.

Professor: Participar da elaboração e cumprimento do Plano de Ensino da disciplina em conformidade com o Projeto Pedagógico dos Cursos para os quais suas disciplinas forem oferecidas; Ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais docentes,cumprindo integralmente o Plano de Ensino da disciplina e sua carga horária; Utilizar metodologias condizentes com a disciplina, buscando atualização permanente; entre outras atividades.

EDITAL 01/2022