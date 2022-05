Prefeitura de Paraíso – SC divulga editais de Processos seletivos

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Paraíso divulgou abertura de novos editais de processos seletivos que tem por objetivo formar cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 01/2022 (processo seletivo) : Operador de Máquinas e Equipamentos; Enfermeiro; Fiscal Tributário; e Técnico em Enfermagem.

: Operador de Máquinas e Equipamentos; Enfermeiro; Fiscal Tributário; e Técnico em Enfermagem. Edital nº 01/2022 (processo seletivo – emprego): Agente Comunitário de Saúde; Engenheiro Civil; Nutricionista; e Agente de Combate a Endemias.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.550,00 a R$ 8.805,87, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 2 de junho de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Ameosc . O valor da insrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos; mais prova prática para os cargo de cargo de operador de máquinas e equipamentos. As avaliações serão aplicadas no dia 25 de junho de 2022.

Os processos seletivos terão validade de 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ENFERMEIRO(A): Dirigir o órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública; planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem; prestar consultoria, auditoria e emitir parecer sobre matéria de enfermagem;

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Atividade auxiliar, na área de enfermagem, junto ao indivíduo, família e comunidade visando a prevenção de doenças, promoção da recuperação da saúde, e outras atividades correlatas tais como: Prestar cuidados simples e direitos de enfermagem a pacientes em Postos de Saúde, ambulatórios e unidades sanitárias, auxiliando em sua higiene pessoal e na alimentação para proporcionar – lhe conforto e bem estar;

FISCAL TRIBUTÁRIO: Atividade relacionada ao cumprimento de códigos tributário Municipal e Legislação e posturas Municipais, inclusive Fiscalização e outras atividades correlatas tais como: Proceder registros do movimento econômico para controle da arrecadação da Administração Municipal; entre outras atividades.

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: Atividade qualificada de menor grau de complexidade, de natureza repetitiva, abrangendo operação e manutenção de máquinas e equipamentos, e outras atividades correlatas, dentre as quais: Operar máquinas e implementos agrícolas leves tais como: retroescavadeira, trator de pneus, carreta agrícola, distribuidor de adubo e outros similares;

NUTRICIONISTA: Atividades inerentes às funções e especialização na área de atuação.

ENGENHEIRO CIVIL: Atividades inerentes às funções e especialização na área de atuação.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Executar outras tarefas inerentes ao cargo. Atividades auxiliares, na área de saúde, desenvolvidas para atendimento de Programas de Saúde da Família – PSF, e de outras atividades, metas e programas de saúde pública, incluindo: Executar visitas domiciliares para atendimento do PSF juntamente com os demais profissionais da área de saúde e outros programas instituídos em lei; entre outras atividades.

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: Exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em toda a área do município, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.

EDITAL 01/2022 (processo seletivo)

EDITAL 01/2022 (processo seletivo – emprego)