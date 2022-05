Prefeitura de Penedo abre chamada pública para investimentos privados

Incentivo para instalação de empresas por meio do PRODESIMP

O governo Ronaldo Lopes trabalha para gerar mais oportunidades de emprego e renda em Penedo, atraindo investimentos do setor privado que dispõem de incentivos previstos no Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Penedo – PRODESIMP.

A oportunidade está aberta por meio de chamada pública lançada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN) até o próximo dia 30 de junho para os incentivos locacionais no Polo Multissetorial Roberto da Silva Peixoto e até 07 de junho para os demais incentivos locacionais.

Os interessados precisam apresentar Carta de Intenção e documentos informados no link abaixo do texto, na sede da SEDECIN durante o horário matutino, setor que funciona no Centro Histórico, rua Sete de Setembro, nº 116, ao lado da sede do Conselho Tutelar.

O edital da chamada pública nº 02/2022 é direcionado para investimento nas áreas da indústria, do comércio e do turismo.

