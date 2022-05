Prefeitura de Penedo atualiza dados e ações sobre danos causados pelas chuvas

Trabalho da gestão Ronaldo Lopes é voltado para assistência aos mais afetados e reconstrução da infraestrutua e dos imóveis atingidos

SECOM/PMP

As chuvas que caíram em todo o município de Penedo causaram sérios danos a residências, vias públicas e prédios públicos. Há registro recorde de mais de 250mm de chuva no dia 25 de maio, algo nunca registrado na cidade polo do Baixo São Francisco.

A Secretaria Municipal de Comunicação reuniu as informações mais recentes dos diversos setores que estão atuando em conjunto com a Defesa Civil sobre a situação de calamidade pública.

É importante frisar que os trabalhos seguem determinação do Prefeito Ronaldo e estão direcionados para dar assistência às pessoas desabrigadas e desalojadas, assim como para reconstrução de vias públicas, pontes e outras questões estruturais.

Confira dados atualizados (28/05 – 11h36)

195 pessoas em abrigos do município

388 famílias desalojadas

11 casas desabadas (número ainda em atualização)

2.000 itens doados (número ainda em atualização)

646 cestas básicas distribuídas

04 aberturas de pista para escoamento da água

4 caminhões abertos, 4 caçambas, 4 retro escavadeira, 1 motoniveladora, 1 caminhão pipa e 2 bombas de sucção, que estão ajudando nos trabalhos da Secretaria de Serviços Públicos.

20 podas de árvores que estavam em área de risco

15 famílias inclusas no programa Aluguel Social

18 interdições da SMTT

Transporte de móveis e objetos nas casas dos desabrigados

Impermeabilização da Rocheira

Desobstrução de rodovias

Limpeza de bueiros

A Prefeitura de Penedo também vem realizando compras emergenciais, como colchões, travesseiros, lençóis, alimentos, água potável e etc. Esses materiais estão sendo entregues para desabrigados e desalojados. Um ponto de doação fixo foi montado para receber donativos da população que são distribuídos para desabrigados e desalojados, ele está localizado na sede do SINDSPEM, na Pça. dos Artistas, no Raimundinho, Centro de Penedo.

RECESSO ESCOLAR

Ainda falando sobre os danos causados pela tempestade, a Secretaria Municipal de Educação antecipou seu recesso escolar, começando a partir do dia 30 de maio até o dia 13 de junho.

Essa medida foi tomada pela impossibilidade de transportar alunos da rede pública municipal, principalmente os que moram em povoados, locais que tiveram suas estradas comprometidas. A SEMED também está fazendo reparos em algumas unidades de ensino que foram parcialmente comprometidas.

SAÚDE

Vários profissionais da saúde estão trabalhando em abrigos e também realizando atendimentos domiciliar. A Secretaria Municipal de Saúde também está fazendo o levantamento do comprometimento de estrutura em alguns postos de saúde e em unidades, pois inicialmente três prédios tiveram problemas constatados.

Em parceria com a Secom, a SEMS divulga informações de como a população pode agir em situações de extremo perigo como esse vivenciado em nosso município.

DEFESA CIVIL PERMANENTE

O Prefeito Ronaldo Lopes, dentre várias ações demandadas, divulgou que em breve criará a Defesa Civil Permanente, órgão que deverá não só atuar nesses casos de urgências, mas também realizará trabalhos preventivos que evitaram maiores desastres.

O gestor do município também se reuniu com o governador Paulo Dantas e garantiu verbas para reconstrução da cidade.

ALERTA

Penedo ainda está em estado de atenção. De acordo com aviso da Defesa Civil do Estado de Alagoas, há risco eminente de fortes chuvas neste final de semana na cidade. Servidores do município, de várias secretarias, estão trabalhando para garantir que todo o empenho seja feito para amenizar a dor da população penedense.