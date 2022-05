Prefeitura de Penedo centraliza ponto para doações aos desabrigados pelas chuvas

Material deve ser levado para sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e do sindicato dos servidores públicos municipais

Secom PMP

Com objetivo de agilizar a recepção e a distribuição dos itens doados às famílias desabrigadas pelas chuvas em Penedo, o governo Ronaldo Lopes centralizou dois locais para a ação de solidariedade coordenada que tem adesão de empresas privadas e da população.

A partir desta quinta-feira, 26, todo o material está sendo entregue na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) – situada na Avenida Getúlio Vargas, próxima do estádio do Sport Club Penedense – e no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem).

Além de alimentos não perecíveis e água mineral, as pessoas abrigadas em escolas da Prefeitura de Penedo estão precisando de itens de higiene pessoal, roupas, colchões, lençóis, cobertores, toalhas e calçados.

“A Prefeitura de Penedo já comprou colchões, lençóis, travesseiros, itens de higiene pessoal, material descartável para alimentação das pessoas que nós acolhemos e vamos manter a assistência para todas as famílias”, informa Rafael Ferreira, gestor da SEMDSH.

A compra emergencial da gestão Crescendo Com Seu Povo fez chegar 100 toalhas e 100 kits de cama (travesseiros, lençóis e colchões), além de seis mil garrafas de água mineral e cinco mil kits de material descartável para alimentação.

Ao tempo que viabiliza o recolhimento e a entrega das doações, inclusive para famílias desalojadas (que foram para casas de parentes ou amigos), o governo Ronaldo Lopes vai encaminhar os desabrigados para nova moradia, por meio do sistema de aluguel social, de preferência em casa situada na mesma comunidade onde reside.