Prefeitura de Penedo e Defesa Civil trabalham no socorro às vítimas das chuvas

Famílias desabrigadas foram removidas para escolas e recebem assistência

Matéria atualizada às 12h02

As fortes chuvas que caem sobre Alagoas desde a noite desta terça-feira, 24, causam transtornos que a Prefeitura de Penedo e a Defesa Civil Municipal agem de forma imediata para atender as vítimas.

As famílias que ficaram desabrigadas estão sendo acolhidas em duas escolas da rede pública, EMEB Douglas Apratto Tenório e EMEB Irmã Jolenta, ambas situadas em áreas com maior necessidade de socorro.

O acolhimento é feito por trabalhadores das pastas de Assistência Social, Saúde e Educação, com mobilização de todos os setores da administração, conforme determinação do Prefeito Ronaldo Lopes.

As forças de segurança pública e o SAMU também estão de prontidão para atender todas as ocorrências, trabalho que começou logo cedo nesta quarta, 25, com resgate das pessoas que estavam em 3 imóveis (e não 4, como informado por equívoco anteriormente) localizados na Rua do Meio, bairro Santo Antônio, casas que desmoronaram.

Até as 11 horas de hoje, todos os casos registrados são de feridos, sem vítima fatal das situações de emergência em Penedo, sendo que 4 pessoas foram transferidas da UPA para o Hospital de Emergência do Agreste.

