Prefeitura de Penedo e Governo de Alagoas investem na agricultura familiar

Distribuição de sementes acontece por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrário

Decom PMP

Quem trabalha com a produção de alimentos em Penedo no sistema de agricultura familiar está sendo atendido em sua necessidade de sementes de qualidade.

Por meio da parceria entre os governos estadual e municipal, com apoio da Emater, líderes de associações de agricultores receberam nesta sexta-feira, 06, as respectivas solicitações.

São mais de seis mil quilos de sementes de milho, feijão de arranca, feijão de corda e arroz viabilizadas por meio do programa Planta Alagoas.

O trabalho do homem e da mulher do campo em Penedo foi destacado pelo gestor da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrário (Semada), Manoel Messias Lima, popularmente conhecido como Messias da Filó.

Ele reafirmou o comprometimento do Prefeito Ronaldo Lopes com o povo da zona rural, informando a disponibilidade de mais equipamentos para o preparo de solo de áreas da agricultura familiar.

O apoio para a geração de emprego e renda no campo é inquestionável. Cerca de 70% dos itens da merenda escolar da rede pública municipal são produzidos nas roças de trabalhadores rurais penedenses que têm a compra garantida.

Além disso, eles também comercializam diretamente com o consumidor na Feira da Agricultura Familiar. O sucesso da iniciativa gera demanda pela realização da feira em outros bairros de Penedo, solicitações em estudo para não prejudicar o trabalho dos feirantes do centro da cidade e da feirinha do Barro Duro.

“Só não enxerga quem não quer”, afirmou o gestor da Semada durante a entrega das sementes na sede da pasta, trabalho acompanhado por Pedro Felipe Queiroz (representando a Seagri Alagoas), Cleice Alves (representando a Emater em Penedo), equipe técnica da Semada e beneficiados pela parceria institucional.

A próxima etapa do Planta Alagoas em Penedo será a entregue das sementes de arroz, prevista para o final do mês devido ao plantio do grão começar no mês de junho.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte