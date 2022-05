Prefeitura de Penedo e IGPS distribuem prêmios para mães com shows na orla

Festival promoveu dia de lazer e alegria para famílias de baixa renda

Secom PMP

Milhares de pessoas se divertiram no Show de Prêmios Mães de Penedo, festival com música e distribuição de presentes promovido pela Prefeitura de Penedo em parceira com o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS).

O evento direcionado para mães de família de baixa renda aconteceu no estacionamento da Nova Prainha durante a tarde/noite desse domingo, 15.

No palco instalado para as apresentações musicais, os locutores Christian Lobo e Luiz Carlos Oliveira anunciavam as sorteadas, com apoio da humorista Podderosa.

A Secretária de Cultura Aliny Costa entregou vários prêmios e acompanhou toda a programação. O vereador Rodrigo Regueira também prestigiou o trabalho que promoveu lazer e diversão ao povo de Penedo, de forma gratuita.

O Secretário de Planejamento Luciano Lucena, o Secretário de Desenvolvimento Social Rafael Ferreira e o Secretário de Comunicação Kim Emmanuel também participaram ativamente da iniciativa lançada pela gestão Crescendo Com Seu Povo.

A entrega das cartelas que também foi utilizada para o prêmio master começou pelos serviços de assistência social do município, assegurando a entrega para mulheres de baixa renda, distribuição concluída no local do evento.

Além dos sorteios que fizeram a alegria de dezenas de pessoas, o público se divertiu com shows da banda Cores da Mar e a cantora Ana Lobo.

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Penedo transmitiu o Show de Prêmios na íntegra, confira aqui!

Fotos Deywisson Duarte

