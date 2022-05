Prefeitura de Penedo e IGPS entregam óculos para população de baixa renda

Beneficiados atendidos em março recebem nesta quinta-feira, 05

Decom PMP

A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) conclui nesta quinta-feira, 05, mais uma ação positiva para a população de baixa renda.

Todas as pessoas atendidas com consulta oftalmológica e escolha do modelo de óculos recebem o benefício gerado por meio do trabalho que envolve a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

População de baixa renda tem consulta e óculos de graça

A partir das 8 horas, quem passou pelos procedimentos realizados nos dias 22 e 23 de março deve se dirigir até o Theatro Sete de Setembro, local da entrega dos óculos.

O Secretário de Saúde, Epitácio Correia, informa que o acesso ao programa é definido por meio da demanda pelo serviço detectada nos postos de saúde da rede municipal.

“Serão entregues 82 óculos para crianças, jovens e adultos”, informa o gestor da SEMS Penedo sobre o trabalho que se estende para toda a rede de atenção básica da Secretaria de Saúde de Penedo.