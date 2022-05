Prefeitura de Penedo e Sport Club Penedense assinam termo de parceria

Secom PMP

O governo Ronaldo Lopes amplia seu apoio ao esporte amador com uma iniciativa que é um marco na “retomada das categorias de base do Sport Club Penedense”, como define o gestor da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), Juca Vasconcelos.

O planejamento que envolve o esporte mais popular e praticado no Brasil é direcionado para crianças e adolescentes, oficializado no termo de parceria firmado entre a Prefeitura de Penedo e o time de futebol mais antigo de Alagoas.

Além de viabilizar o trabalho regular das categorias de base do alvirrubro ribeirinho, a iniciativa injeta novo ânimo nas escolinhas que funcionam na cidade e também nos polos descentralizados de futebol, ação direcionada para bairros da periferia de Penedo que a Secretaria Municipal de Esportes está implantando.

Além de ajudar na formação da garotada, mostrando como disciplina e respeito são valores que precisam ser cultivados, a parceria pode revelar novos talentos, com portas abertas para carreira profissional dentro do Penedense.

O time que representa Penedo e toda região do Baixo São Francisco está disputando a Série B sub-23 2022 do futebol alagoano e entra em campo na tarde desta quarta-feira, 18, para enfrentar a equipe do Zumbi.

O segundo jogo do Penedense começa às 15 horas, no estádio Dr. Alfredo Leahy, onde o alvirrubro estreou no último sábado vencendo o Dínamo por 3 a 0.

