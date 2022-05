Prefeitura de Penedo inclui curso de Informática para estudantes da EJA

Aulas iniciam nesta quinta-feira, 05, atendendo inclusive turmas da zona rural

O governo Ronaldo Lopes tem mais uma boa notícia para o povo de Penedo. O gestor que melhorar a qualidade de vida da população, principalmente das camadas mais carentes, inclui curso de informática na Educação para Jovens e Adultos (EJA).

O aprendizado acontece nas unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) situadas na cidade com aulas da EJA, inclusive para estudantes da mesma modalidade que residem na zona rural, atendidos com serviço do transporte escolar.

O acesso para mais de 350 estudantes matriculados pela Semed em 2022 na EJA tem sete salas nos povoados de Penedo, benefício alcançado com apoio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola.

“A descentralização do ensino da EJA pela Semed já vem acontecendo há algum tempo e ganhou mais força com o apoio do amigo Secretário Messias da Filó (Semada) que nos ajudou a conscientizar mais comunidades do campo, abrindo portas para nossas equipes pudessem implantar mais salas de aula”, explica Cíntya Alves.

A gestora da Semed acrescenta que há novas turmas da EJA sendo formadas em outras localidades da zona rural, além das que já estão sendo assistidas, com matrícula aberta até 20 de maio.

Cíntya Alves destaca ainda que a oferta do curso de informática é resultado do investimento da gestão Crescendo Com Seu Povo em tecnologias digitais na rede pública municipal.

O compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes com a educação possibilita que jovens e adultos retomem os estudos, concluindo o Ensino Fundamental com aprendizado em informática e também a recém-anunciada Bolsa Auxílio Permanência.

