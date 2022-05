Prefeitura de Penedo institui comissão administrativa para atender recomendação do MP

Secom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes determinou a criação de comissão específica para apurar indícios de irregularidades relacionados com transferência e ascensão de cargos derivados da Lei Municipal nº 1.500/2014.

Além de atender recomendação do Ministério Público Estadual, a iniciativa do gestor penedense sobre o ato gerado em mandato anterior ao seu é mais um avanço em relação ao Processo Administrativo Municipal nº 0005486/2022, em trâmite na Procuradoria Geral do Município.

A comissão criada nesta sexta-feira, 20, é composta Ricardo Barros Méro, Procurador Geral do Município; Gustavo Henrique de Barros Callado Macêdo, Controlador Geral do Município; Alfredo José Pereira, Chefe de Gabinete da Casa Civil; e Luciano Barros Lucena, Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

Portaria Comissão de Processo Administrativo

PPORTARIA N.º 12.235-2022.05.20-COMISSÃO PREFEITURA DE PENEDO