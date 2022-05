Prefeitura de Penedo leva serviços para estudantes do Ifal

Parceria entre as duas instituições é ampliada com ações da Secretaria de Saúde

Secom PMP com Assessoria SEMS

A Prefeitura de Penedo e o Instituto Federal de Alagoas (Ifal) atuam em parceria na assistência aos estudantes da instituição pública que oferta o Ensino Médio regular com educação profissional e tecnológica, além de cursos de nível superior.

Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), alunos e alunas ganharam acompanhamento de assistente social e psicólogo. Agora, o governo Ronaldo Lopes analisa o pedido de outros serviços.

As novas demandas foram apresentadas pela direção do Ifal Penedo ao Secretário Municipal de Saúde, Epitácio Correia. São consultas oftalmológicas e eventual necessidade de óculos para estudantes de baixa renda, conforme informado nesta terça-feira, 10.

O encontro entre o gestor da SEMS com o diretor-geral pro tempore do campus, professor Felipe Thiago, também contou com a participação do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Rafael Ferreira; coordenadores municipais e do instituto federal.

Outro ponto apresentado durante a reunião é a possibilidade de ampliação da assistência psicológica para casos de depressão e ansiedade gerados pela pandemia de Covid-19 na classe estudantil.

“A ideia é estreitar laços entre setores da Prefeitura de Penedo e o Ifal para melhorar a vida dos estudantes e a Secretaria Municipal de Saúde se compromete a dar uma assistência mais robusta”, afirma Epitácio Correia.

A parceria que une a administração Crescendo Com Seu Povo e o Ifal Penedo também se estende à cozinha e o refeitório do campus.

Em 2021, a chamada pública para aquisição de itens do cardápio da alimentação escolar contemplou produtores da agricultura familiar habilitados ao processo por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada).

Além do feito inédito para famílias do campo penedense, o que podemos considerar rotina é a aprovação de alunos e alunas das escolas da Secretaria Municipal de Educação no Ifal Penedo, investimento em educação pública de qualidade e profissionalizante disponível para Penedo e região ribeirinha desde 2010.

Texto Fernando Vinícius com Gabriela Flores/SEMS Penedo