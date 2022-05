Prefeitura de Penedo promove Semana do Meio Ambiente

Programação acontece durante a primeira semana de junho

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), convida a população para participar da programação “Uma só terra, vida sustentável com a natureza” reunida na Semana do Meio Ambiente.

O objetivo do trabalho que acontece de 01 a 05 de junho é incentivar a preservação ambiental, com destaque para ações sustentáveis e de conscientização da comunidade.

Na programação da SEMARH Penedo, haverá caminhada ecológica, exibição de filmes na Praça Comendador Peixoto, distribuição de mudas de árvores da Mata Atlântica, ação para estudantes no Rio São Francisco com barco escolar, bicicletada ecológica, limpeza simbólica da margem e coleta de amostras de água do rio.

O objetivo das ações é incentivar a preservação através de atividades para pessoas de todas as faixas etárias. O mês de junho foi pensado para comportar a programação por causa da comemoração que acontece no dia 05, o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Confira a programação: