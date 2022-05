Prefeitura de Penedo realiza mutirão de combate à dengue no bairro Santa Isabel

Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde orienta a população

Secom PMP

Moradores do bairro Santa Isabel, localizado na parte alta de Penedo, receberam nesta quarta-feira, 11, a visita de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).

O trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) visa conscientizar e combater os riscos relacionados com a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O mutirão na localidade conhecida como Cacimbinhas detectou a presença de larvas do inseto em reservatórios abandonados em quintais, focos eliminados de imediato.

Enquanto alguns ignoram as medidas de prevenção, outros cuidam com zelo do ambiente doméstico, como se vê na casa de Auriane Santos Silva. Ela tem árvores e plantas no quintal, área impecavelmente limpa.

O imóvel situado na Rua Frei Elias foi vistoriado por Rafaela Martins. A agente de combate à endemias explica que a conscientização é feita diariamente, junto com ações de eliminação de focos e tratamento de reservatórios de água.

Casos de dengue, zika e chikungunya

As notificações da Secretaria Municipal de Saúde para as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti apontam crescimentos dos casos de dengue em Penedo.

Os dados comparativos da SEMS mostram 12 notificações no primeiro quadrimestre de 2021, com mais 33 casos de dengue em maio do ano passado. Nos quatro primeiros meses deste ano, já foram registrados 41 casos de dengue em Penedo.

Em relação as notificações de chikungunya, os números são baixos: 3 no primeiro quadrimestre de 2021 e 5 no mesmo período deste ano. A mesma situação acontece em relação aos casos de zika notificados na SEMS, 4 no primeiro quadrimestre de 2021, mesmo número do mesmo período em 2022.

