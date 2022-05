Prefeitura de Penedo segue orientação da Defesa Civil Nacional e decreta situação de emergência

Alerta meteorológico é confirmado por chuvas intensas nesta segunda-feira, 30

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo publica nesta segunda-feira, 30, o Decreto Municipal nº 798 que declara situação de emergência em virude das chuvas que causam transtornos na cidade e na zona rural.

A publicação segue orientação da Defesa Civil Nacional que enviou representantes até Penedo no sábado, 28, visita para verificação in loco dos danos causados à população e também para a infraestrutura do município.

A comitiva do órgão federal também orientou sobre a elaboração de documentos, inclusive a classificação como situação de emergência – ao invés de calamidade pública – e acompanhou os trabalhos de assistência e serviços emergenciais.

Com setores da Prefeitura de Penedo mobilizados, as equipes foram novamente até áreas alagadas para retirar pessoas e mobiliário, pontos que historicamente são inundados, mas com escoamento das águas mais rápido por conta das intervenções realizadas.

Por outro lado, mais uma escola da rede pública municipal foi aberta para receber famílias desabrigadas ou afetadas pelas chuvas, a unidade Manoel Soares, localizada na Vila Matias.

A Prefeitura de Penedo e a Defesa Civil Municipal continuam atuando nas ruas, indo até as localidades para fazer o socorro imediato e adotar as medidas necessárias.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Samuel Alves/Assessoria SEMDSH

Confira abaixo o decreto municipal sobre a situação de emergência em Penedo

