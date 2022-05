Prefeitura de São Sebastião do Caí – RS promove Concurso e Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí/RS divulgou abertura de dois novos editais de concurso público e processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 61 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 01/2022 (concurso público) : Monitor de Educação Infantil (30); Motorista (5); Operador de Máquinas (1); Enfermeiro; Engenheiro Civil (1); Fiscal Ambiental (1); Fiscal de Obras (1); Professor de Artes (1); Professor de Geografia e Professor de Inglês (2); Assistente Administrativo (3); e Auditor Fiscal de Tributos Municipais (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 30 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Objetiva Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 75,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos; prova prática para os cargos de Operador de Máquinas e Motorista; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão realizadas no dia 25 de junho de 2022, em locais a serem divulgados em data oportuna. O concurso e processo seletivo terão validade de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Descrição Sintética: Atendimento ao público e executar atividades administrativas gerais. Descrição Analítica: Redigir informações simples como cartas, ofícios, memorandos, lavras atas, fazer registros relativos à dotações orçamentárias, elaborar e redigir folhas de pagamento, classificar expedientes e documentos, fazer o controle da movimentação de processos ou papéis, organizar mapas e boletins demonstrativos, fazer anotações em fichas e manusear fichários físicos ou digitais; entre outras atividades.

AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: Descrição Sintética: Exercer a fiscalização geral com respeito à aplicação da legislação tributária do Município e atividades correlatas. Descrição Analítica: Executar atividades relacionadas à tributação, arrecadação e fiscalização dos tributos municipais; constituir os créditos tributários, mediante lançamento por homologação e de ofício; executar procedimentos de fiscalização praticando os atos definidos na legislação específica; entre outras atividades.

ENFERMEIRO: Descrição Sintética: Prestar serviço de enfermagem nos estabelecimentos de assistência médico-hospitalar do Município. Descrição Analítica: Fazer curativos, aplicar vacinas e injeções; responder pela observância das prescrições médicas relativas a doentes; ministrar remédios e velar pelo bem estar e segurança dos doentes; entre outras atividades.

ENGENHEIRO CIVIL: Descrição Sintética: Executar ou supervisionar trabalhos técnicos de engenharia em serviços públicos municipais, de construção e conservação de obras em geral. Descrição Analítica: Executar ou supervisionar trabalhos topográficos e geodésicos; estudar projetos dando o respectivo parecer; dirigir ou fiscalizar a construção de edifícios e suas obras complementares; entre outras atividades.

FISCAL AMBIENTAL: Descrição Sintética: Fiscalizar as atividades, sistemas e processos produtivos, acompanhar e monitorar as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, causadoras de degradação ou promotoras de distúrbios, além das utilizadoras de bens naturais. Descrição Analítica: Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação ambiental vigente; fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a população em geral no que diz respeito às alterações ambientais, conforme o caso, decorrentes de seus atos; entre outras atividades.

FISCAL DE OBRAS: Descrição Sintética: Orientar e fiscalizar as atividades e obras de construção civil, públicas e privadas, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, obras, projetos e processos, visando o cumprimento das Legislações vigentes. Atuar no cadastramento e recadastramento imobiliário do município. Fiscalizar o cumprimento da legislação de posturas do município.

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Descrição Sintética: realizar a tarefa de monitorar e cuidar, oportunizando o desenvolvimento integral da criança. Descrição Analítica: Receber as crianças na Escola de Educação Infantil; realizar suas tarefas com respeito, compreensão e carinho; realizar atividades lúdicas; garantir a segurança das crianças na Instituição; entre outras atividades.

MOTORISTA: Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. Descrição Analítica: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado, quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura existente; entre outras atividades.

OPERADOR DE MÁQUINAS: Descrição Sintética: Operar Máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. Descrição Analítica: Operar veículos motorizados especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto; retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder escavações, transporte de terra, compactação aterros e trabalhos semelhantes; entre outras atividades.

PROFESSOR (TODOS): Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino/aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interceptar dados relativos à realidade de sua classe; entre outras atividades.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Descrição Sintética: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão competente. Descrição Analítica: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio- cultural da comunidade de sua atuação; executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; entre outras atividades.

EDITAL 01/2022 (concurso)

EDITAL 01/2022 (processo seletivo)