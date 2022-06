Prefeitura de SP disponibiliza mais de 500 vagas de emprego

A Prefeitura de SP, por meio do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), disponibiliza mais de 500 vagas de emprego nesta semana. As chances estão distribuídas por diversas regiões da cidade de São Paulo.

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, a partir do ensino fundamental e, embora grande parte das posições exija experiência anterior, aproximadamente 200 postos de trabalho que não exigem conhecimento prévio dos candidatos.

O destaque fica para a função de atendente de lanchonete, que reúne 169 vagas e oferece salários entre R$ 980 e R$ 1.550. A posição de manobrista também integra a lista, com 31 vagas e rendimentos que podem chegar a R$ 1.787 mensais – neste caso, é exigido o ensino fundamental incompleto, além de CNH categoria B definitiva e atualizada, além de saber dirigir carro automático. Os candidatos serão submetidos a testes para exercer a atividade.

O Cate disponibiliza também vagas para pessoa com deficiência: são 20 postos de trabalho para interessados em trabalhar no comércio como atendente de loja. As posições não exigem experiência anterior, mas é fundamental que os candidatos tenham ensino médio completo. Com um salário de R$ 1.540, a posição prevê atendimento ao público, além da demonstração de produtos e do auxílio na organização da loja.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela Prefeitura de SP deverão acessar o Portal do Cate, disponível em https://cate.prefeitura.sp.gov.br, para conferir a lista completa de postos disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação. As inscrições serão recebidas até às 18h de amanhã, dia 1º de junho. Os candidatos poderão, ainda, comparecer pessoalmente a uma das 26 unidades na capital, das 8h às 17h.

No Portal do Cate é possível também acessar cursos gratuitos de qualificação profissional e capacitação em empreendedorismo.