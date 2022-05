Prefeitura de Vitor Meireles – SC promove Concurso público

No estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles promove abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 05 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Máquinas (1 vaga); Técnico em Enfermagem (1 vaga); Engenheiro Agrônomo (1 vaga); Médico da ESF (1 vaga); Agente Administrativo e Operacional (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.984,39 a R$ 19.842,07, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de junho de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consultec. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. As avaliações serão aplicadas no dia 26 de junho de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Médico da ESF: Atividade de natureza médica, envolvendo supervisão, planejamento, coordenação, programação e execução de atividades pertinentes à defesa e proteção da saúde individual e coletiva, e outras atividades correlatas à Estratégia da Saúde da Família.

Engenheiro Agrônomo: Corresponde à execução das ações relacionadas à prevenção, erradicação e combate às doenças bem como acompanhamento técnico na área agrícola, e outras atividades correlatas.

Técnico em Enfermagem: Atividade técnica, na área de enfermagem, desenvolvidas junto ao indivíduo, família, a comunidade, visando à prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, e outras atividades correlatas.

Agente Administrativo e Operacional: Atividade auxiliar, compreendendo as atribuições que se destinam a executar, sob supervisão imediata, trabalhos administrativos, contábeis, de secretaria, de rotina.

Operador de Máquinas: Atividade qualificada de menor grau de complexidade, de natureza repetitiva, abrangendo operação e manutenção de máquinas e equipamentos, e outras atividades correlatas.

EDITAL 2/2022