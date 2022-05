Prefeitura Jaborá – SC divulga Concurso público para nível médio e superior

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Jaborá divulga abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 13 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital Nº 001/2022 (concurso público): Controlador Interno (1 vaga);

Controlador Interno (1 vaga); Edital Nº 01/2022 (processo seletivo): Agente de Combate a Endemias (1 vaga); e Agente Comunitário de Saúde (10 vagas); e Auxiliar Administrativo (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.750,00 a R$ 3.982,04, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 18 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Amauc. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, informática e conhecimentos específicos para o concurso público. Já para o processo seletivo será 25 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos.

O concurso é válido por 24 meses, enquanto o processo seletivo é valido por 12 meses, ambos a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

CONTROLADOR INTERNO: Compete ao órgão central e de assessoramento, vinculado ao Gabinete do Prefeito, responsável por desenvolver atividades de auditoria e controladoria interna, no âmbito da administração direta e indireta do Município de Jaborá, compete realizar verificações e auditorias internas; entre outras atividades.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, por meio de ofícios e processos ou por meio das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas; Efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos; Otimizar as comunicações internas e externas, mediante a utilização dos meios postos à sua disposição, tais como telefone, fax, correio eletrônico, entre outras atividades.

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: O exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças; Promoção da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e de seus vetores, abrangendo atividades de execução de programas de saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE: I – desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; II – trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; III – estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; entre outras atividades.

EDITAL 01/2022 (concurso público)

EDITAL 01/2022 (processo seletivo)