Prefeitura realizará “Show de Prêmios Mães de Penedo”

Festa acontece no próximo dia 15 e vai premiar mães de baixa renda com geladeiras, fogões, tvs e outros eletrodomésticos

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS), realizam no próximo dia 15 o “Show de Prêmios Mâes de Penedo”, evento programado para mulheres de baixa renda que acontecerá no estacionamento da Prainha Nova, a partir das 14 horas.

As mães incluídas em benefícios sociais poderão concorrer a diversos prêmios como eletrodomésticos, brindes e outros itens que serão sorteados no show que também serão marcado pela realização de um bingo.

As cartelas para o bingo serão distribuídas paras as mães que participam de projetos sociais e também por ordem de chegada no local do evento. A Prefeitura de Penedo vai disponibilizar transporte paras as mamães da zona rural.

Após o bingo, a festa será animada com a banda penedense Cores do Mar e será finalizada com revelação do forró alagoano, Ana Lobo.

O evento vai comemorar o Dia das Mães em Penedo de uma forma diferente, levando alegria e um dia especial, prestigiando as chefes de família renda com muito lazer e presentes incríveis.

Confira a premiação do bingo Show de Prêmios Mães de Penedo

1 TV 40 polegadas

2 TVs 32 polegadas

2 geladeiras

2 fogões

1 mesa com 4 cadeiras

1 jogo de sofá de 2 e 3 lugares

Além dos prêmios que farão parte do bingo, haverá sorteios de ventiladores, liquidificadores, jogos de panelas, panelas de pressão e kits de cosméticos.

A festa vai ser animada com show da banda Cores do Mar e da cantora Ana Lobo, a nova sensação do forró, tudo transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Penedo.

Fagner Honorato – Jornalista PMP