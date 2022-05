prefeituras começam a divulgar dados do mês de maio

Aos poucos, os primeiros dados oficiais de maio do Auxílio Brasil estão sendo divulgados ao redor do país. Oficialmente, o Ministério da Cidadania ainda não atualizou o sistema do app do programa, mas algumas prefeituras de cidades populosas já estão divulgando o resultado da seleção para o benefício social do Governo Federal.

É o caso, por exemplo, da Prefeitura de Guarujá, em São Paulo. Através de uma nota, o governo municipal anunciou que os cidadãos já podem entrar no site oficial da gestão do município para saber se o nome foi selecionado para a próxima folha de pagamentos. Outras cidades também fizeram anúncios semelhantes nos últimos dias.

Para consultar o ritmo da seleção na sua cidade, basta entrar em contato com a prefeitura local. Outra opção é ligar diretamente para um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) ou até mesmo para uma sede do Cadúnico para verificar se algum atendente pode passar a informação da lista de selecionados para maio.

Vale sempre lembrar que o Auxílio Brasil não é um programa que exige uma inscrição direta. O Governo Federal apenas avalia os dados em sistemas de informação já existentes como o Cadúnico para decidir quem pode entrar no projeto. As prefeituras são responsáveis pelas seleções destes nomes.

Para quem não quer entrar em contato com a prefeitura, não há problema. Basta esperar até que o sistema do app do Auxílio Brasil se atualize e mostre como está a sua situação. O Ministério da Cidadania, que é a pasta responsável pelo projeto, ainda não crava uma data para a atualização, mas informa que ela será divulgada oficialmente dentro de mais alguns dias.

Bloqueios podem acontecer

A prática de consultar as informações do app do Auxílio Brasil é importante não apenas para as pessoas que não receberam nenhuma parcela do benefício . Mesmo quem está dentro da folha de pagamentos, é preciso realizar a consulta periodicamente.

O Ministério da Cidadania confirmou que realiza reavaliações nas contas dos usuários que fazem parte do programa. Caso o Governo considere que determinado perfil não se encaixa mais nas regras de entrada no projeto, o cidadão pode perder o direito de receber o benefício.

Assim, mesmo os cidadãos que receberam o Auxílio Brasil em meses anteriores, também precisam analisar as informações do app do programa. Dessa forma, ele poderá ter mais tempo hábil para consertar possíveis erros.

Auxílio Brasil em maio

Para o mês de maio, o Governo Federal ainda não divulgou maiores detalhes sobre os pagamentos do Auxílio Brasil. O que dá para adiantar, é que os valores não passarão por nenhuma alteração neste momento.

Todos os mais de 18 milhões de usuários do programa seguirão recebendo o valor mínimo de R$ 400 em maio. O sistema já funciona desta forma desde dezembro do ano passado e não deve ser alterado em um futuro próximo.

Para fazer parte do Auxílio Brasil, o cidadão precisa ter conta ativa e atualizada no Cadúnico. Além disso, também é necessário ter renda per capita que o encaixe em situação de extrema-pobreza. Pessoas que vivem em situação de pobreza também têm o direito de entrada, desde que morem com uma gestante ou um menor de 21 anos de idade.