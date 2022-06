Previsão é de chuvas isoladas nos próximos dias

A intensidade das chuvas em Alagoas deve diminuir nos próximos dias, de acordo com a previsão do tempo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). Em Maceió, em todo o Litoral e na Zona da Mata, a previsão é de chuvas isoladas, com tempo nublado durante toda a quarta (1)…

A intensidade das chuvas em Alagoas deve diminuir nos próximos dias, de acordo com a previsão do tempo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

Em Maceió, em todo o Litoral e na Zona da Mata, a previsão é de chuvas isoladas, com tempo nublado durante toda a quarta (1) e quinta-feira (2), apresentando tempo chuvoso pela manhã e encoberto com chuvas isoladas no decorrer da tarde e noite.

No Agreste, o tempo vai abrir ainda mais, apesar da possibilidade de chuva passageira e nebulosidade variável.

Na região do Baixo São Francisco, a previsão aponta tempo chuvoso pela manhã e encoberto com chuvas isoladas no decorrer da tarde e noite. No Sertão, a Semarh aponta para muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas.