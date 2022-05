A divulgação de um negócio é essencial para o sucesso do empreendimento, sendo assim, confira quais são as principais ferramentas para estar sempre em evidência no mercado atual através do marketing digital!

Principais dicas para implantar o marketing digital no seu negócio

Divulgar uma marca, produto e/ou serviço não é tão simples quanto parece, existem muitas nuances que devem ser consideradas para que o resultado desejado seja alcançado. Entretanto, engana-se quem acredita que é necessário um elevado investimento em marketing, com um objetivo claro, um pouco de conhecimento e algumas ferramentas de baixo custo (até mesmo gratuitas), é possível iniciar a divulgação da sua empresa. Confira algumas dicas para implantar o marketing digital no seu negócio!

Qual é o seu mercado de atuação?

Antes de iniciar qualquer tipo de empreendimento, é importante saber qual a atividade principal da empresa. Defina o ramo de atuação de forma clara e objetiva. O negócio será uma empresa de comércio e/ou serviços? Por exemplo, uma empresa que revende roupas deve focar as suas estratégias de marketing digital na comercialização dessas peças. Principalmente, se for um novo negócio, já que o público-alvo deverá identificar com clareza se suas necessidades serão atendidas ao consumir o que está sendo divulgado.

É possível oferecer serviços secundários, desde que esses sejam divulgados como uma bônus ao consumidor. Seguindo o exemplo citado anteriormente, uma loja de roupas pode oferecer serviços de alfaiataria, entretanto, é importante que esse serviço seja como um suporte ao cliente, ou seja, caso sejam necessários alguns ajustes no tamanho da peça, serão oferecidos descontos na realização dos mesmos.

O que é estratégia de marketing digital?

Estratégia de marketing digital é um conjunto de ações que visam atingir um objetivo traçado anteriormente, ou seja, é possível aplicar diversos conceitos e ferramentas para divulgação de uma marca, produto e/ou serviço, bem como, em eventos sazonais. Por exemplo, campanhas de vendas em datas comemorativas. As estratégias podem ser implantadas de maneira combinada ou não.

Estratégias de marketing digital

Existem várias estratégias de marketing digital, confira abaixo as principais:

Inbound marketing: termo também conhecido como o marketing de atração, tem o objetivo de atrair o público-alvo do negócio.

Marketing de conteúdo : através de informações divulgadas pela sua empresa é possível atrair consumidores para o seu negócio. Difundido na internet através de sites, blogs e redes sociais, o marketing de conteúdo irá posicionar o seu negócio nos sites de busca, tornando assim, a sua marca mais acessível ao público-alvo.

Email marketing: trata-se de uma ferramenta que visa alcançar diretamente os consumidores de determinado nicho, ou seja, através dessa ferramenta é possível enviar avisos de promoções, ofertas, campanhas, além de criar um canal de comunicação direta com os clientes.