Proatividade do time: Como incentivá-la?

A proatividade do time pode ser desenvolvida à medida em que o líder se atenta às necessidades do grupo e oferece um suporte adequado. Porém, nem sempre sabemos por onde começar para oferecer esse suporte, não é mesmo?

Pensando nisso, desenvolvemos este conteúdo com alguns passos que podem ser bastante válidos para você. Acompanhe.

Como incentivar a proatividade do time?

A proatividade do time pode ser incentivada de diversas formas. O ideal é que você conheça bem o seu time para entender as reais necessidades dele. Caso contrário, você corre o risco de implementar medidas que não têm relação com a realidade do seu time.

Por isso, aproxime-se do seu grupo de liderados e conheça-os um pouco mais. Depois, analise quais áreas precisam de melhorias (exemplo: comunicação, delegar tarefas de uma fora mais organizada, etc.).

A partir disso, comece a implementar estratégias que realmente atendam às necessidades desse grupo. Abaixo listamos algumas dessas estratégias:

1. Pare de querer controlar cada passo do seu time

Demonstre confiança para com o seu time. Para isso, pare de controlar cada passo que ele dá no dia a dia. Se você mostrar um “desespero” em querer saber de tudo o tempo todo, pode estar passando uma imagem de desconfiança. Consequentemente, essa imagem faz com que as pessoas se sintam mais encabuladas, podando a proatividade delas.

2. Apresente metas consistentes

Esteja sempre atento à forma como vocês têm trabalhado as metas do grupo. Se não há metas claras e bem elaboradas, como a proatividade do time poderá aparecer? É impossível, concorda? Afinal, precisamos de bons objetivos para, então, pensarmos em estratégias eficientes para alcançá-los.

Sendo assim, reúna-se com os seus liderados e discutam sobre as metas. Se possível for, monte novas e boas metas em conjunto, demonstrando que eles têm voz e importância dentro da corporação.

3. Acompanhe o desenvolvimento dos projetos

Você não precisa ficar “colado” nos seus liderados para saber como estão os projetos, a ponto de parecer desconfiado. Porém, pode e deve acompanhar, periodicamente, o desenvolvimento dos projetos.

Assim você fica por dentro do que está acontecendo, pode dar sugestões e, até mesmo, solicitar que os liderados pensem em novas estratégias e metas para lidar com as adversidades que surgem no caminho.

4. Dê feedbacks periódicos

Os feedbacks periódicos também podem ajudar a desenvolver e incentivar a proatividade do time. Isso porque é por meio dele que você pode:

Apresentar os pontos fortes, elogiando e enaltecendo o que o colaborador tem feito com maestria. Aqui, você pode – e deve – elogiar e enaltecer as posturas proativas dele.

Incentivar a autonomia na procura de novas soluções e respostas para as adversidades e problemas cotidianos.

Auxiliar no entendimento dos equívocos, visando incentivar uma postura crítica dos seus colaboradores.

Apoiar em momentos mais difíceis, auxiliando na escolha de caminhos mais promissores.

5. Reconheça as habilidades e as conquistas de cada um

Esteja sempre reconhecendo as habilidades e as conquistas de cada um. Enalteça a proatividade do time e veja como isso também poderá servir como um grande incentivo para todos os envolvidos.