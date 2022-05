Processos seletivos Prefeitura de Ipira – SC tem inscrições até nesta segunda-feira (09)

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Ipira tem inscrições até nesta segunda-feira (09). Os editais de processos seletivos tem por objetivo por objetivo o preenchimento de 08 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 01: Professor de Ensino Religioso; Professor de Letras – Língua Inglesa (1); Professor de Letras – Língua Portuguesa (2); Professor de Matemática (1); Professor de Educação Física; Professor de Educação Musical; Professor de Geografia (1); Professor de História (1); Professor de Alemão (1); Professor de Educação Infantil (1); Professor de Atendimento Educacional Especializado; Professor de Ciências; Professor Anos Iniciais; Professor de Artes; e Auxiliar de Educação;

Professor de Ensino Religioso; Professor de Letras – Língua Inglesa (1); Professor de Letras – Língua Portuguesa (2); Professor de Matemática (1); Professor de Educação Física; Professor de Educação Musical; Professor de Geografia (1); Professor de História (1); Professor de Alemão (1); Professor de Educação Infantil (1); Professor de Atendimento Educacional Especializado; Professor de Ciências; Professor Anos Iniciais; Professor de Artes; e Auxiliar de Educação; Edital nº 02: Técnico Administrativo De Unidade Escolar; Agente de Informática; Assistente Social; Médico Clínico Geral; Fisioterapeuta; Farmacêutico; Fonoaudiólogo; Auxiliar de Saúde Bucal; e Técnico de Enfermagem.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 691,46 a R$ 23.826,42, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 9 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Amauc, ou presencialmente, no “Centro de Apoio ao Candidato” disponível no Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua 15 de Agosto, 342 – centro, em dias úteis. O valor da inscrição oscila entre R$20,00 a R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 22 de maio de 2022.

O processo seletivo nº 01/2022 terá validade até o dia 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Já o edital nº 02/2022 terá validade de 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2022

EDITAL 02/2022