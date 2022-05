Professor acusado de assédio é afastado, informa Seduc

O caso veio à tona após estudantes da escola denunciarem a situação e se mobilizarem na porta da instituição

O professor acusado de assédio por alunas da Escola Estadual Maria Ivone Santos de Oliveira, no Tabuleiro do Martins, foi afastado de suas funções, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

A Seduc informou ainda, por meio de nota, que outras medidas administrativas estão sendo estudadas pela gestão escolar e a gerência regional de educação.

O caso veio à tona após os estudantes denunciarem a situação, na terça-feira (3), e ganhou ainda mais visibilidade com a mobilização realizada na porta da escola, nesta quarta (4).

Estudantes acusam professor de assédio em escola pública

Segundo os alunos, ontem, três meninas, com idades entre 14 e 15 anos, matriculadas no 1º ano do Ensino Médio, teriam sido tocadas de forma indevida, em suas costas, seios e nádegas pelo professor, dentro da sala de aula.

O caso teria sido percebido quando uma das vítimas teve uma crise de choro após o ocorrido e confidenciou o fato para outras amigas. Depois de saberem o que havia acontecido o corpo estudantil resolveu não se calar e no pátio da própria escola se reúniram para debater e incentivar a denúncia e pedir que o profissional não mais lecionasse no local.

O acusado é um professor – que não pode ter a identidade divulgada devido à Lei de Abuso de Autoridade – que, segundo as próprias estudantes, teria como costume elogiar demasiadamente as meninas e tocá-las de forma incoveniente.