Professor acusado de assédio sexual deve ser ouvido na próxima semana

A Polícia Civil informou que uma das meninas já prestou depoimento e as outras duas devem depor nesta sexta-feira (6)

Reprodução

O professor acusado de assediar ao menos três alunas na Escola Estadual Maria Ivone Santos de Oliveira, no Tabuleiro do Martins, deve ser ouvido na Delegacia de Crime contra a Criança e o Adolescente na semana que vem.

Segundo informações da Polícia Civil, uma das vítimas prestou depoimento nesta quinta-feira, 5, e as outras duas foram intimadas para depor nesta sexta-feira (6). “Uma vez colhidas as informações das alunas, a direção da escola será convocada e por fim o acusado, o que deve acontecer já na semana que vem”, explicou o chefe de operações responsável pelo caso, Alan Barbosa.

Leia mais:

Professor acusado de assédio é afastado, informa Seduc

Estudantes acusam professor de assédio em escola pública

Ele é acusado de assédio por três meninas, com idades entre 14 e 15 anos, matriculadas no 1º ano do Ensino Médio, mas o caso ainda está sendo tratado pela Polícia Civil como importunação sexual pelas característica apresentadas até o momento. “Inicialmente o BO foi registrado como importunação, mas pode evoluir para assédio sexual por tratar-se de um professor”, afirmou o chefe de operações.

As vítimas teriam sido tocadas de forma indevida, em suas costas, seios e nádegas pelo professor, dentro da sala de aula. O caso veio à tona após os estudantes denunciarem a situação, na terça-feira (3), e ganhou ainda mais visibilidade com uma mobilização realizada na porta da escola no dia seguinte.