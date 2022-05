O Caminho Digital é um programa que deve capacitar 5 milhões de trabalhadores em habilidades digitais. Conforme informações oficiais, qualquer pessoa pode participar do Programa Caminho Digital, de acordo com as informações do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).

Programa Caminho Digital: habilidades digitais voltados para a Economia 4.0

Em cerimônia oficial, o Programa Caminho Digital foi lançado com protocolo de intenções com instituições parceiras com o objetivo de promover e divulgar as ações de qualificação profissional do Ministério. O Programa Caminho Digital vai centralizar e promover as iniciativas de capacitação com foco no desenvolvimento de habilidades digitais e inserção profissional voltados para a Economia 4.0.

Microsoft Brasil

Conforme informações do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), entre as ações, destaca-se a Escola do Trabalhador 4.0 – projeto desenvolvido em parceria com a Microsoft Brasil e que oferece mais de 40 cursos gratuitos em habilidades digitais para todos os tipos de trabalhadores, desde aqueles que precisam de ajuda para começar a lidar com a tecnologia no ambiente de trabalho até aqueles que buscam uma ocupação no setor de Tecnologia da Informação (TI).

Temas abordados

De forma sucinta, o conteúdo está dividido em diferentes níveis de conhecimento e aborda os temas:

Letramento Digital (conceitos iniciais, crescimento profissional e educacional);

Produtividade (habilidades básicas para explorar a produtividade pessoal e colaborativa);

Introdução à Programação (conceitos iniciais em linguagem de programação);

Profissionalizante (para jovens e adultos que desejam seguir carreira específica no mercado de tecnologia);

Avançados em TI (foco em conhecimentos avançados e otimização do desempenho individual).

Teste de Carreira

Além disso, o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) destaca que a Escola também oferece um Teste de Carreira, que busca auxiliar o trabalhador na escolha do curso mais adequado de acordo com suas pretensões profissionais.

A plataforma oficial conta com monitores para uma melhor experiência de aprendizagem e acompanhamento do trabalho, cujo formato varia de acordo com o módulo do curso. Todo o conteúdo é oferecido de forma acessível e ao final de cada curso, o trabalhador tem acesso a um certificado assinado em conjunto pela Microsoft e pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Escola do Trabalhador 4.0

A Escola do Trabalhador 4.0, lançada em fase piloto em março de 2021, já conta com mais de 100 mil cadastrados e prepara o trabalhador para o mercado de trabalho atual, promovendo sua transformação digital.

O Programa Caminho Digital trará a ampliação desse projeto, levando a Escola do Trabalhador 4.0 para 5 milhões de pessoas. Foi assinado o protocolo de intenções com diversas instituições, públicas e privadas, que atuarão como parceiras do Ministério para divulgação e mobilização de público para as ações de qualificação profissional.

Sistema Nacional de Emprego – SINE

O Programa também trará a integração da Escola do Trabalhador 4.0 e o Sistema Nacional de Emprego – SINE. Assim sendo, os trabalhadores que comparecerem ao posto de atendimento do SINE contarão com um processo moderno de recomendação de vagas, além da possibilidade de efetuar a inscrição na Escola do Trabalhador 4.0 diretamente no posto.

Para conhecer o programa e fazer inscrição basta acessar o link gov.br/caminhodigital. O Caminho Digital é um importante programa que demonstra o quanto a tecnologia impacta o mercado de trabalho e, por consequência, a economia.