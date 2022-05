Programa Fortalece Alagoas entrega veículos para Secretaria de Serviços Públicos de Penedo

Caminhão coletor e carro-pipa reforçam trabalhos da gestão Crescendo Com Seu Povo

Secom PMP

A coleta de lixo doméstico em Penedo está mais ágil e em todos os bairros diariamente. Os avanços alcançados nesta quinta-feira, 19, são resultado da parceria entre a gestão Ronaldo Lopes e o governo estadual.

Por meio do Programa Fortalece Alagoas, uma iniciativa do governador Renan Filho, dois veículos passam a reforçar os trabalhos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP).

A pasta que tinha apenas 3 coletores de lixo conta agora com cinco veículos específicos para a coleta de lixo doméstico, além de mais três disponíveis para substituir e manter a rotina de trabalho.

“Com apoio do Governo de Alagoas, o Prefeito Ronaldo Lopes conseguiu mais esse avanço para a população de Penedo. Agora temos veículo coletor todos os dias em todos os bairros, inclusive nos que eram atendidos três vezes por semana”, informa o engenheiro Ivo Costa, gestor da SEMSP.

O outro veículo do Fortalece Alagoas é um caminhão-pipa, veículo que serve para atividades como aguar praças e logradouros públicos e apoiar o trabalho em locais como a nova estação de transbordo de lixo domiciliar, investimento da gestão Crescendo Com Seu Povo que está sendo construído no povoado Itaporanga.

Os garis que trabalham na Secretaria de Serviços Públicos de Penedo também foram beneficiados nesta quarta, 19, com novos Equipamentos Individuais de Proteção (EPIs).

No último final de semana, o Secretário Ivo Costa organizou uma confraternização em comemoração ao Dia do Gari, reunindo todo o pessoal em torneio festivo de futebol.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeos Ricardo Alves