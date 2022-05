Quais os números mais sorteados na Quina? Confira agora

Cada pessoa específica tem um tipo de estratégia diferente para realizar as suas apostas nos jogos de loteria, ainda mais a Quina. Mas, afinal, existe alguma forma de conseguir jogar na loteria? Isto é, ter uma vantagem a mais?

Pois, quando você joga na loteria, é primordial que você escolha os números da sua sorte que podem te ajudar a ganhar o prêmio. Mas, apesar disso, geralmente quando escolhemos os melhores números segundo a nossa intuição, justamente são esses que não saem no concurso.

Agora, se você é um grande amante de apostas e quer ficar por dentro de como montar a estratégia perfeita para jogar, é melhor conferir os números que mais saem na Quina. Dessa forma, você poderá montar a sua estratégia de jogo sem ter nenhum problema.

Saiba um pouco mais sobre a Quina

Pode não parecer, mas a Quina é um dos jogos mais fáceis de você jogar na loteria. Dessa maneira, também é um dos mais fáceis de se conquistar algum prêmio.

Para participar do concurso lotérico da Quina é necessário efetuar a compra de um volante e selecionar de 5 a 15 números e torcer para que eles sejam sorteados.

Assim, basta assinalar 5 dezenas que já participa do concurso vigente. Porém, como em todos os jogos lotéricos possíveis, você também pode aumentar a sua aposta. Desta forma, você poderá selecionar o seu volante até 15 números.

No entanto, fique ciente de que quanto mais números adicionar no volante, maior ficará o valor. Por outro lado, também aumentará as suas chances de ganhar.

Como apostar

Para realizar as apostas, basta comparecer a uma casa lotérica e realizar a compra do bilhete. Com apenas 2 reais você já faz a aposta mínima. Portanto, você pode realizar o sonho de se tornar um milionário.

Mas também existe a opção de você fazer as suas apostas online. Então, dessa maneira, você precisará pagar uma taxa mínima de 30 reais, nos sites da loteria caixa ou pelo aplicativo.

Além disso, existe uma forma muito interessante de testar a sua sorte para saber se ela realmente está a seu favor. Simplesmente, basta você jogar através da surpresinha, que é onde o sistema lotérico seleciona os números aleatórios por você. Dessa forma, você não terá controle nenhum a respeito dos algarismos que vão para o seu bilhete.

Mas é claro que se você for uma pessoa bem estrategista e confiar nos números que escolheu, há outra modalidade bem interessante. Então, trata-se da teimosinha. Aqui, você pode repetir o seu jogo por alguns concursos consecutivos.

Nela, você terá total controle do os números que irá apostar. Mas, afinal, qual deles escolher? Por isso, é importante ficar por dentro das estatísticas dos prêmios lotéricos. Nessas horas, você pode simplesmente fazer uma pesquisa rápida quanto aos números que mais saíram nos sorteios da Quina.

Quais são os números mais sorteados na Quina?

Assim, saiba que os números que mais saíram apenas servem para te dar um norte enquanto for apostar. Ou seja, não vão te garantir o prêmio logo de cara.

Além disso, é recomendável que você não aposte todos em uma única jogada. Pois, existe uma grande probabilidade dos números selecionados não saírem todos juntos. Afinal de contas, estamos falando de um concurso lotérico, onde a sorte é a principal bússola.

Portanto, os números mais sorteados da Quina são:

04 – 10 – 49 – 52 – 39 – 53 – 44 – 15 – 31 – 56

Agora que você já sabe que esses são os números mais frequentes nas estatísticas da Quina, já pode fazer seu jogo usando alguns deles. Assim como, mesclando com outros aleatórios para apostar nesse concurso.

Quais são os números que menos saem na Quina?

Assim como tem aqueles números que saem com muita frequência, também devem ficar por dentro das estatísticas dos números que saem menos nos concursos.

Por outro lado, existem pessoas que adoram testar a sua sorte. Por isso, gostam de apostar apenas nos números que têm menos saída. Dessa maneira, buscam realizar o feito de jogar com os algarismos “azarões”.

No entanto, essa é uma estratégia bem arriscada. Na verdade, é ideal para os jogadores que têm experiência em jogar na Quina, assim como, na loteria em geral. Agora, confira logo abaixo todos esses números que têm menor saída nos concursos:

47 – 03 – 48 – 20 – 25 – 57 – 24 – 68 – 65 – 30.

Aliás, vale ressaltar que todas essas análises foram feitas até o concurso 5859, realizado no dia 21 de maio.