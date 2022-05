Qual o melhor banco digital?

Os bancos digitais têm ganhado cada vez mais espaço entre a população brasileira, tendo em vista as vantagens oferecidas pelas instituições como cartões de crédito sem anuidade. Por conta disso, neste artigo buscaremos evidenciar algumas diferenças entre os dois maiores bancos digitais do país: Nubank e Banco Inter.

Cabe ressaltar que cada um dos bancos digitais possuem seus próprios produtos e serviços financeiros voltados para diferentes públicos. Nesse sentido, é importante entender que a escolha de um banco digital varia de acordo com o perfil de consumo de cada usuário.

Atualmente ambos os bancos digitais oferecem contas gratuitas, no entanto, as operações de crédito estão sujeitas a análise. Mais informações sobre a análise de crédito do Nubank e do Banco Inter podem ser conferidas nos sites oficiais das instituições.

Saiba mais sobre o Nubank

O Nubank é um banco digital muito voltado para o controle da vida financeira dos seus usuários. “O Nubank é uma empresa que usa tecnologia, design e ciência de dados para acabar com a complexidade do sistema financeiro e devolver às pessoas o controle sobre seu dinheiro”, afirma a fintech.

Além dos serviços de educação financeira, o Nubank disponibiliza aos seus usuários um cartão de crédito internacional com a bandeira Mastercard (sujeito à análise de crédito) sem anuidade, bem como uma conta digital com transferências ilimitadas e gratuitas.

De acordo com o Nubank, seu serviço de atendimento está disponível aos usuários 24h e é possível resolver todos os problemas direto no App da instituição. Além disso, os clientes ainda podem fazer empréstimos e abrir uma conta PJ sem tarifas.

Apesar de todas as vantagens citadas acima, é possível fazer saques no Nubank, contudo, é cobrada uma taxa de R$ 6,50 por operação. Além disso, o banco digital em questão não possui serviços de cashback, não sendo o banco ideal para usuários que buscam esses serviços.

Veja os serviços oferecidos pelo Banco Inter

No Banco Inter os usuários possuem um pouco mais de chances de crédito, podendo realizar empréstimos consignados e até empréstimos mesmo com garantia de imóvel. Além disso, o banco digital oferece cashback de 0,25% sobre o valor da fatura.

Assim como o Nubank, a conta no Banco Inter é totalmente gratuita e os usuários podem fazer tudo pelo aplicativo. O cartão disponibilizado pela instituição possui a bandeira Mastercard internacional, mas diferente do Nubank, os usuários do Inter podem realizar saques gratuitos na rede Banco24Horas.

Qual é o melhor banco, Nubank ou Banco Inter?

Ambos os bancos digitais oferecem cartões de crédito sem anuidade e não possuem programas de pontos específicos. No entanto, os usuários do Banco Inter e do Nubank podem aproveitar as vantagens oferecidas pelo programa de benefícios MasterCard Surpreenda.

É importante entender que o Nubank e o Banco Inter possuem suas próprias especificidades, ou seja, cada um deles é voltado para um determinado perfil de usuários. Sendo assim, é indispensável que os usuários entendam suas necessidades com o intuito de se relacionar com instituições que sejam mais adequadas ao seu perfil financeiro.